Primer ranking de los expertos de la F1: un rookie amenaza a Russell... con Alonso y Sainz desaparecidos

Los expertos de la Fórmula 1 dan una nota de 9,8 a George Russell, ganador en Australia. El segundo clasificado es el rookie Arvid Lindblad.

Los expertos de la Fórmula 1, los que elaboran el ya tradicional ranking después de cada carrera, han aupado a George Russell. Roza el 10 en su nota y se lleva todos los elogios. Se ha convertido en el gran favorito al título, por delante de su compañero Kimi Antonelli.

Esto dicen los expertos: "Russell ya ha experimentado la sensación de ganar una carrera, pero solo cuando Mercedes no estaba en su mejor momento, lo que hace que esta victoria sea especialmente dulce sabiendo que es posible conseguir muchas más esta temporada".

"Aumentó su velocidad a lo largo de las sesiones y consiguió su octava pole position en un Gran Premio con 0,293 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Kimi Antonelli, consolidándose como el hombre a batir. Incluso cuando Charles Leclerc se puso líder al apagarse el semáforo, el británico recuperó la ventaja con paciencia y la mantuvo con confianza hasta la bandera a cuadros", explican.

En segunda posición hay una sorpresa. Aparece el rookie Arvid Lindblad, con un 9,2. "Como único novato en la parrilla, habría sido fácil para Arvid Lindblad concentrarse y evitar problemas en su debut, pero eso no era lo que el joven de 18 años tenía en mente. En cambio, se clasificó noveno para salir justo detrás de su compañero de equipo en Racing Bulls, Liam Lawson, y remontó posiciones en la primera vuelta para alcanzar la tercera posición", detallan los expertos.

Le comparan con las apariciones de Lewis Hamilton o de Max Verstappen: "Pilotos como Lewis Hamilton y Max Verstappen no tardaron en alcanzarlo, lo que le dio a Lindblad la oportunidad de demostrar su impecable y valiente defensa. Finalmente, sumó cuatro puntos en la octava posición, lo que marcó un excelente comienzo para el joven".