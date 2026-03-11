La voraz crítica de un expiloto de Fórmula 1 a Ferrari por las paradas en boxes: "¡Otra vez no!"

Juan Pablo Montoya se ha mostrado muy contundente a la hora de expresarse sobre la negativa de los italianos de parar en boxes durante su lucha con Mercedes en el GP de Australia.

Ferrariha comenzado la temporada 2026 de Fórmula 1 con el pie derecho. En comparación con el año pasado, los de Maranello han salido de Albert Park con un tercer y cuarto puesto y muchas mejoras que se alejan del nefasto curso que firmaron en 2025.

El desarrollo del Ferrari SF-26 parece ser un éxito tras el GP de Australia. Las sensaciones de Charles Leclerc y Lewis Hamilton sobre sus monoplazas son un mundo completamente diferente a las del anterior campeonato, y pese a no haber logrado la victoria en Melbourne, están satisfechos.

Sin embargo, un expiloto de F1 y usual crítico de los italianos como es Juan Pablo Montoya ha vuelto a cargar contra Ferrari debido a la forma de efectuar sus paradas en boxes. En concreto, el ganador de siete Grandes Premios se ha mostrado muy crítico por la decisión de no parar durante el primer Coche de Seguridad Virtual (VSC).

En sí, Hamilton sugirió por radio entrar en boxes para cambiar de neumáticos con tal de salir reforzados en su pugna contra Mercedes por la victoria. Pese a su sugerencia, los italianos no pararon y perdieron tal oportunidad.

"El año pasado nos quejábamos constantemente de que Ferrari no era lo suficientemente agresivo y siempre se equivocaba con su estrategia. Y, en mi opinión, lo volvieron a hacer. Quizás no tenían el coche para ganar, pero lucharon con Mercedes y tuvieron un comienzo muy bueno", comenzó criticando Montoya en 'F1TV'.

A su vez, el colombiano elogió a Leclerc por su pelea con George Russell, aunque no tardó en recordar el error de los de Maranello por no entrar en boxes. "Charles (Leclerc) hizo un trabajo fantástico, acercándose constantemente a George (Russell). Y entonces llegó el VSC y fue como si todos, menos Ferrari, estuvieran en boxes", añadió.

"Pensamos: ¡Otra vez no! ¿Por qué? Tenemos diez equipos inteligentes y uno pierde la oportunidad y cree que todos los demás están equivocados", concluyó el expiloto, reiterando el fallo de Ferrari.