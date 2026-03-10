Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Trump plantea rebajar las sanciones a Rusia para contener los precios del petróleo mientras la UE se niega

El lunes, Trump aseguró que estaba levantando sanciones a algunos países como parte del esfuerzo por estabilizar el mercado petrolero , pero no dio más detalles al respecto. "Vamos a levantarlas hasta que se libere el estrecho [de Ormuz]", aseguró. Flexibilizar las sanciones a Rusia podría aumentar el suministro mundial de petróleo en un momento de interrupciones masivas en los envíos a Oriente Medio, debido al conflicto en Irán iniciado por Estados Unidos e Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando la posibilidad de flexibilizar las sanciones petroleras impuestas a Rusia y liberar las reservas de crudo de emergencia como parte de una serie de medidas destinadas a frenar la subida del precio del petróleo , agravada por el conflicto en Irán , según varias fuentes consultadas por la agencia Reuters. Esto refleja la preocupación de la Casa Blanca ante la posibilidad de que los precios del crudo perjudiquen a empresas estadounidenses de cara a las elecciones 'midterm' que se celebran en noviembre.

Bruselas descarta relajar las sanciones a Rusia pese a la subida de los precios por la guerra en Irán

El comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, ha descartado este lunes relajar las sanciones contra Rusia pese al encarecimiento del petróleo y el gas provocado por el conflicto en Oriente Próximo y ha insistido en mantener la "presión" sobre el Kremlin para no ayudarle a "llenar su cofre de guerra", aprovechando la actual subida de los precios energéticos.

"Es importante que no relajemos ahora la presión sobre Rusia y que no ayudemos a Rusia a llenar su cofre de guerra utilizando esta situación de precios elevados del petróleo y el gas", ha afirmado en rueda de prensa tras la reunión del Eurogrupo en Bruselas. El comisario ha explicado que la situación en Oriente Próximo ha sido uno de los temas centrales del encuentro entre los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, que han analizado también el impacto de la escalada del conflicto sobre los precios de la energía, los mercados y la economía europea.

"Nuestra economía está navegando en un entorno global incierto. Lo que está ocurriendo en Oriente Próximo ya ha tenido impacto en los precios energéticos y esto puede afectar a toda la economía de la Unión", ha advertido Dombrovskis, quien también ha subrayado que el alcance dependerá en gran medida de la duración y la intensidad del conflicto. Según ha indicado, una desescalada rápida permitiría limitar las consecuencias para la economía y los precios energéticos, mientras que un deterioro mayor —como ataques a infraestructuras energéticas— podría tener repercusiones a escala "mundial".

En cualquier caso, Dombrovskis ha subrayado que por el momento no se han registrado problemas de suministro energético en Europa, aunque las autoridades siguen vigilando de cerca la evolución de la situación y su posible impacto en los mercados.