Indignación en Irán por la elección de Mojtaba Jamenei: el clérigo de rango medio con propiedades millonarias en Dubái o Mallorca gracias al petróleo

Los detalles Según el 'Financial Times', Jamenei amasó una gran fortuna gracias a una red de empresas fantasma que le habría ayudado a canalizar fondos de la venta de petróleo a los mercados occidentales.

La elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán ha generado reacciones globales, con críticas de Israel y Estados Unidos. Israel lo describe como un "tirano" que continúa la brutalidad del régimen iraní. Donald Trump califica su elección como un "gran error" y advierte sobre su duración en el poder. Solo los fieles al régimen celebran su ascenso, mientras que muchos iraníes lo rechazan. Mojtaba, aunque no es un clérigo de alto rango, tiene gran influencia económica y en la Guardia Revolucionaria. Posee una fortuna millonaria oculta, con inversiones en Europa, y ha canalizado fondos de la venta de petróleo a través de empresas fantasma.

La elección de Mojtaba Jamenei, hijo de Ali Jamenei, como nuevo líder supremo de Irán ha provocado todo tipo de reacciones alrededor del mundo y no son muchos los que estén contentos con la sucesión.

Israel resume su opinión en "de tal palo tal astilla". En una tajante publicación de Instagram, el Ministerio de Exteriores critica que "las manos de Mojtaba Jamenei ya están manchadas por el derramamiento de sangre que definió el gobierno de su padre" y le describe como "otro tirano que continúa la brutalidad del régimen iraní".

En EEUU, Donald Trump ha afirmado que su elección "es un gran error" y ha añadido que "no sabe si durará mucho". Una advertencia clara al nuevo líder supremo, ya que su nombramiento es un desafío a Estados Unidos e Israel en plena guerra.

Los únicos que parecen satisfechos son los fieles al régimen, que han celebrado la decisión, bandera en mano, en la histórica Plaza del Imán, en Isfahán. Sin embargo, hay muchos iraníes que le rechazan y desean la muerte.

No ha gustado que la elección haya copiado a las monarquías hereditarias, además de que no sea un clérigo de alto rango. Pese a todo, está claro que cuenta con el respaldo de los grandes poderes del país.

Como explica la activista iraní, Ryma Sheermohammadi, en Al Rojo Vivo, más allá de ser hijo del anterior líder supremo, la realidad es que Mojtaba Jamenei tiene un gran poder en el ala económica del país y dentro de la Guardia Revolucionaria. Esto ha hecho inclinar la balanza a su favor y elegirle pese a las advertencias de Trump y a su insistencia en formar parte de la toma de decisión.

Su millario patrimonio

Mojtaba Jamenei es un clérigo de medio rango, pero cuenta con una fortuna millonaria oculta que habría amasado a través de una red de empresas fantasma, que le habría ayudado a canalizar fondos de la venta de petróleo a los mercados occidentales, incluido España.

Según una investigación del 'Financial Times', es propietario del Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar, un hotel de lujo en Mallorca. Se trata de una cadena hotelera de lujo presente también en Dubái y Frankfurt, y el medio estadounidense apunta a que adquirió la propiedad a través de Ali Ansari, uno de sus testaferros y un empresario considerado el banquero de los ayatolás.

Además, se estima que solo en Reino Unido el valor de sus inversiones inmobiliarias se eleva a más de 100 millones de libras, unos 115 millones de euros. 'Bloomberg' sitúa esas inversiones en Londres, concretamente en la Avenida Bishops, conocida como la avenida de los billonarios. Solo una de las casas de dicha avenida le costó 33,7 millones de libras en 2014.

En la capital británica, el nuevo líder supremo iraní también se habría sometido a tratamientos de fertilidad exclusivos y muy caros.

Venta de petróleo

A pesar de que Irán ha estado sujeto a uno de los regímenes de sanciones más severos de la historia, su riqueza se remonta al 2011 y abarca, según 'Bloomberg', desde inversiones en el transporte marítimo en el Golfo Pérsico a propiedades de lujo en Dubái.

Los fondos para estas transacciones se habrían canalizado, según esta investigación, a través de cuentas bancarias en Reino Unido, Suiza, Liechtenstein y los Emiratos Árabes Unidos, y vendrían principalmente de la venta del petróleo iraní.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.