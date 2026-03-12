Trump da por "ganada" la guerra contra Irán sin pruebas y sin avanzar cuándo acabará su ofensiva: "Queda trabajo por hacer"

Entre líneas El presidente de EEUU no ha sido nada claro al referirse a los tiempos de su ofensiva contra Irán. Primero afirmó que los ataques durarían un máximo de cuatro o cinco semanas; este miércoles daba la guerra por "casi terminada" y en su última declaración ya da por ganado el conflicto.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó sin pruebas que la guerra contra Irán "está ganada", aunque sugirió que continuará por un tiempo indefinido. En un mitin en Kentucky, Trump declaró que Irán carece de armada, fuerza aérea y defensa antiaérea, y aseguró que las fuerzas estadounidenses han destruido 58 barcos iraníes en 72 horas. Desde el inicio de la operación Furia Épica, EE.UU. afirma haber atacado más de 5.500 objetivos en Irán. Por su parte, Irán ha respondido con ataques de misiles y drones contra posiciones estadounidenses en la región.

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este miércoles, sin pruebas, que la guerra contra Irán "está ganada" pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar el plazo que pueda durar.

"La mayoría me dice que ya está ganada", respondió Trump a la prensa en su regreso a Washington sobre el estado de la guerra contra Irán, después de participar en un mitin republicano en Kentucky y agregó que aunque esté ganada no significa que vayan a terminar de inmediato.

"No significa que vayamos a terminarla de inmediato. Pero (los iraníes) no tienen armada, ni fuerza aérea, ni defensa antiaérea, ni tráfico aéreo, ni nada. No tienen sistemas de control", declaró un Trump que deja claro que todavía "queda trabajo por hacer".

Horas antes, el mandatario ya había descrito la guerra como ganada, durante una intervención de 60 minutos en un mitin del partido republicano en un poblado al norte de Kentucky.

Trump le dijo a sus seguidores en el evento que toda la armada iraní ha "desaparecido" y detalló que las fuerzas armadas estadounidenses destruyeron 58 barcos iraníes en las últimas 72 horas, aunque en la mañana había asegurado que eran 60 las naves destruidas.

Desde el inicio de la operación Furia Épica, el 28 de febrero, Estados Unidos afirmó haber atacado más de 5.500 objetivos dentro de Irán, incluidos más de 60 barcos de guerra y buques dedicados a la colocación de minas en torno al estrecho de Ormuz, de acuerdo con el Comando Central estadounidense.

Por su parte, Irán ha lanzado ataques con misiles, drones y cohetes contra posiciones y activos en la región, incluyendo instalaciones con presencia estadounidense y cargueros en el Golfo, en lo que Teherán describe como respuestas a las ofensivas norteamericanas.

