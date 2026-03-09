Ayuso viaja hasta Nueva York para reunirse con el alcalde de Sevilla y asistir a un espectáculo de flamenco

Los detalles La presidenta madrileña justificó que el viaje para captar inversiones de empresas líderes para Madrid.

Isabel Díaz Ayuso ha viajado hasta Nueva York supuestamente para atraer inversiones a Madrid. Pero una de las primeras citas en su agenda neoyorkina ha sido una reunión con José Luis Sanz, alcalde de Sevilla. La presidenta madrileña ha recorrido casi seis mil kilómetros para el encuentro y para ver juntos el espectáculo de flamenco de Sara Baras.

Durante la primera jornada de su viaje, Ayuso también ha acudido al encuentro empresarial organizado junto a la Cámara de Comercio España-EEUU en Nueva York, donde ha anunciado nuevas ayudas para apoyar el crecimiento de microempresas y autónomos que podrán llegar a ser de hasta 150.000 euros.

"Queremos impulsar aquellas empresas que funcionan y que quieran seguir creciendo a través de financiación directa para sus mejores proyectos", ha explicado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha avanzado que el Consejo de Gobierno de este miércoles aprobará las subvenciones, de hasta 140.000 euros, y que podrán ampliarse en 10.000 más si el beneficiario realiza su actividad en un municipio con menos de 20.000 habitantes, que suman 142 en la región.

La presidenta madrileña también ha aprovechado su visita a Nueva York para comunicar que su gobierno hará un homenaje a Estados Unidos el próximo cuatro de julio para conmemorar los 250 años de la independencia del país norteamericano.

"Estamos preparando un homenaje al pueblo estadounidense por los 250 años de independencia. Porque somos conscientes de lo importante que es el 4 de julio para todos los estadounidenses. Lloramos, celebramos y disfrutamos el feliz mestizaje. Al otro lado del Atlántico, en España, les esperamos con los brazos abiertos", ha declarado.

La decisión llega después de haber condecorado a Estados Unidos con la Medalla Internacional de Madrid. En este sentido, ha afirmado que la Comunidad de Madrid les agasaja "como en casa; sembrando, invirtiendo tiempo y cariño y creciendo juntos", algo que han hecho ambos países "a lo largo de los siglos".

Un varapalo para Ayuso

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias para la presidenta madrileña. Ha sido justamente en la Gran Manzana donde Ayuso se ha enterado de un varapalo judicial muy relevante para ella: la Comunidad de Madrid tendrá que iniciar la creación de una lista de objetores del aborto.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón al Ministerio de Sanidad y ha ordenado iniciar los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE).

La decisión se ha adoptado en el marco de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Abogacía del Estado contra la inactividad de la administración autonómica en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023.

En particular, el litigio se refiere al cumplimiento del artículo 19.ter de dicha norma, que establece que en cada comunidad autónoma se creará un registro de profesionales sanitarios que ejerzan su derecho a la objeción de conciencia respecto a la intervención directa en la práctica de la IVE.

