Novedades sobre la inquietante desaparición de Francisca Cadenas en 2017: la UCO toma declaración a dos hermanos vecinos de Hornachos (Badajoz).

¿Por qué es importante? Nueve años después de la desaparición de Francisca Cadenas, en Hornachos, la UCO ha confirmado a laSexta que han llamado a estos dos hermanos y a algún vecino más. No precisan el número y piden "por ahora, prudencia". "No hay detenidos”.

La investigación sobre la desaparición de Francisca Cadenas, desaparecida desde 2017 en Hornachos, Badajoz, ha dado un nuevo giro. La Guardia Civil ha tomado declaración a dos hermanos, vecinos de la desaparecida, en el cuartel de Zafra, aunque no hay detenidos. Los investigadores reconstruyeron recientemente las últimas horas de Francisca con la ayuda de su hijo, un matrimonio amigo y un temporero que la vio a 30 metros de su casa. El caso, archivado en 2019 por falta de avances, fue retomado por la UCO en 2024, mientras la familia sigue creyendo que no se fue por voluntad propia.

En la tarde de este lunes hemos conocido una gran novedad dentro del caso que investiga la desaparición de Francisca Cadenas, una de las desapariciones más inquietantes de nuestro país. Y es que, no se sabe nada de ella desde 2017. Han pasado ya nueve años desde que se viera a Francisca por última vez en Hornachos (Badajoz) y, tal y como ha sabido laSexta, la Guardia Civil ha tomado declaración a dos personas investigadas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado a laSexta que han llamado a estos dos hermanos y a algún vecino más para tomarles declaración dentro de este caso. Pese a ello, no han querido dar más datos, ni precisar el número de personas citadas.

Eso sí, han dejado muy claro que, por el momento, hay que esperar y que no hay detenidos. Piden, "por ahora, prudencia" y resaltan: "No hay detenidos".

Lo que sí se sabe es que hay dos hombres, que son hermanos y, al mismo tiempo, vecinos de la desaparecida desde las 23.00 horas d el 9 de mayo de 2017. Los dos hombres han entrado al cuartel de la Guardia Civil de Zafra. Han sido citados para declarar como investigados y, pese a que uno se ha tapado con una capucha y una gorra, se les ha podido ver el rostro. Allí han llegado a pie, a las 17:00 horas de este lunes y acompañados por sus abogados, José Duarte y Aurelia Martín.

Estas declaraciones se producen solo unos días después de que se viviera otro giro en este caso. Los investigadores de la Guardia Civil acudieron hasta Hornachos para reconstruir las últimas horas de vida de Francisca. Para ello, los agentes contaron con la presencia de su hijo, de una pareja que estuvo con ella y un temporero. Este último sería un testigo, que se cruzó con Francisca Cadenas cuando esta estaba a solo unos 30 metros de su vivienda.

Los misterios que rodean a la desaparición de Francisca Cadenas

Francisca Cadenas Márquez, la mujer desaparecida

A Francisca Cadenas todos la conocían como Francis. Salió de su casa para acompañar a un matrimonio de amigos hasta su coche. Le dijo a su hijo menor que no se hiciera la cena, pues su idea era acompañarlos y volver en unos minutos.

La realidad es que Francisca no volvió a su casa. Según el matrimonio, presentes en la nueva reconstrucción, vieron a la mujer andando hacia un callejón para volver a su vivienda. El temporero también dice que la vio, la saludó y afirma que estaba a mitad de camino para llegar a la puerta de su casa. A unos 30 metros.

Hay que recordar que el caso de la desaparición de Francisca Cadenas fue archivado judicialmente en 2019 alegando falta de avances. En noviembre de 2024, la UCO tomó el mando de la investigación. La Guardia Civil ha coordinado batidas por la sierra, con buzos y en más de 50 pozos. La familia insiste en que no se fue por su propia voluntad y asegura que tiene un sospechoso claro, pero no las pruebas para demostrar que es él.

A principios de este mes de marzo volvieron a desplazarse a la localidad para reconstruir los últimos pasos de Francis el 9 de mayo de 2017. En la reconstrucción participaron las últimas personas que la vieron: su hijo, el matrimonio amigo y el temporero. Toda la atención se centró en el trayecto de 30 metros donde se le perdió la pista hace casi 9 años.

