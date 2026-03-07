La respuesta de la Fórmula 1 a las críticas de Alonso, Verstappen y Hamilton: "Hablar mal..."

El CEO de la competición Stefano Domenicali responde a los comentarios de los pilotos argumentando que nueva reglamentación hace bien a la Fórmula 1.

La nueva normativa de la Fórmula 1 está dando mucho que hablar. La competición inicia de esta manera una nueva era, lo que no gusta a muchos de los pilotos de la parrilla, concretamente a algunos de los grandes nombres. Para ellos, Stefano Domenicali ha ofrecido una respuesta.

"Es incorrecto hablar mal de un mundo increíble que nos está permitiendo crecer a todos. Pero ya sabes, siempre escucho. Hay una evolución en la forma de pilotar, lo que significa que el mejor piloto será capaz de ser el más rápido", expresaba el CEO de la Fórmula 1, en referencia al nuevo sistema de gestión energética con el que cuentan los nuevos monoplazas.

Así respondía Domenicali a las duras palabras de los pilotos. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso y hasta el vigente campeón Lando Norris, han sido algunos de los nombres más críticos con el reglamento.

"Atraer a más fabricantes" y "apostar por el combustible sostenible" serían algunas de las claves por las que la competición habría apostado por la nueva regulación. Un objetivo "absolutamente esencial" para el italiano que estaría "prácticamente cumplido", gracias al trabajo de marcas como Audi, Ford o Cadillac.

Ahora deja en manos de los ingenieros el trabajo de lograr un rendimiento atractivo : "Creo que la posibilidad de desarrollar este coche, tanto desde el punto de vista de la ingeniería como desde el punto de vista del piloto, nos permitirá ver muy, muy pronto un coche que será más rápido. El mundo de ingenieros que hay detrás de la F1 es increíble". Y aclara que trabajan mano a mano con la FIA y los equipos del 'paddock' para "abordar" todo tipo de mejoras para la competición.