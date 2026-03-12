Alonso por fin puede respirar tranquilo: Honda tiene solución para el gran problema de Aston Martin

Desde Honda afirman haber "encontrado otra contramedida" a los inconvenientes del motor que puede dar fiabilidad al AMR26 y mejorar el rendimiento de cara al GP de China para el bicampeón del mundo.

Aston Martin parece ver la luz al final del túnel. O por lo menos eso piensan desde Honda. Los socios motoristas de Adrian Newey y compañía han estado lidiando esta última semana con las vibraciones del motor del AMR26, después de que les impidiese correr en condiciones en el GP de Australia.

Fernando Alonso se vio obligado a abandonar la carrera, mientras que Lance Stroll pudo terminar, aunque con dificultades a causa de las intensas vibraciones. Pese a los continuos e incesantes problemas que están atravesando, Shintaro Orihara, director general de operaciones en pista e ingeniero jefe de Honda, se ha mostrado satisfecho con el trabajo en fábrica.

"Hemos avanzado en cuanto a la vibración y seguimos trabajando arduamente para reducirla. La fiabilidad es nuestro principal reto para mejorar. Por eso, seguimos trabajando intensamente en diálogo con Aston Martin y hemos encontrado otra contramedida, así que quizás podamos intentar algo", ha explicado Orihara, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'

A su vez, desde Honda aseguran que tras Albert Park han aprendido bastante, "sobre todo en cuanto a comportamiento y gestión de la energía". "Incorporamos estas lecciones a nuestro sistema de simulación y quizás hayamos avanzado para este fin de semana. Ese es el objetivo principal de este evento y la lección aprendida del anterior", añade Shintaro.

Esperanza para China

Estas palabras han sido bien recibidas por los de Silverstone, y Mike Krack, director deportivo de Aston Martin, se muestra esperanzador de cara al GP de China: "Siempre suena un poco extraño decir que el aprendizaje de unas vueltas extra es importante, pero realmente vimos que descubrimos cosas que no sabíamos antes. Y eso nos coloca en una mejor posición para la Carrera 2".

Las sensaciones de cara a China son diferentes a las de Melbourne y confían en estar presentes en "la FP1, la clasificación de sprint, etc". "Ahora, la Carrera 2, con nuestro nuevo socio, con la forma en que organizamos los flujos de trabajo y todo eso, y como es un fin de semana de sprint, crea nuevos desafíos. Creo que estamos en mejor posición que hace una semana", añade Krack.

Por último, en Aston Martin comprenden la frustración de Alonso y, pese a que va a ser complicado remontar, piden unión en el equipo. "Nadie quiere estar en esta situación, pero los pilotos son parte del equipo, igual que nosotros, y estamos juntos en esta situación. Así que tenemos que encontrar maneras de colaborar. Su nivel de frustración es un poco mayor, y es comprensible. Pero, como dije, son parte del equipo", concluye Mike Krack.