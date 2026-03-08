Optimista reflexión de Hamilton sobre las posibilidades de Ferrari: "No es imposible..."

El piloto más laureado de la historia ha vuelto a mostrarse competitivo en la primera carrera del año y a pesar de la inferioridad con su exequipo, confía en la remontada en 2026.

Lewis Hamilton está de vuelta. O eso parece tras la mayor muestra de confianza del británico en meses tanto sobre la pista como ante los micrófonos. El siete veces campeón del mundo llegó a liderar en Australia aunque acabó firmando un cuarto puesto solo por detrás de su compañero, Charles Leclerc, y los Mercedes, sobre los que ha hablado.

"Los Mercedes eran más rápidos que nosotros, y probablemente esas eran las posiciones o los mejores resultados que podíamos conseguir hoy. Sin duda, veremos si habría sido mejor parar", afirmaba el piloto de Ferrari y dejaba en duda la decisión tomada por el equipo durante la carrera de no entrar en el 'pit lane'. Hasta en dos ocasiones durante la primera mitad de la prueba apareció el 'Virtual Safety Car', tras los problemas de Isack Hadjar y Valteri Bottas.

Entonces, desde el taller de 'Il Cavallino' decidieron continuar en pista con los neumáticos de la salida, adelantando a George Russell y Kimi Antonelli que sí se detuvieron: "Cuando vi que los dos Mercedes entraban en boxes, uno delante de mí y otro detrás, pensé que debíamos haber entrado, o al menos uno de nosotros debería haberlo hecho para cubrirnos. Pero lo analizaremos todo y veremos qué podríamos haber hecho mejor".

Lewis se mostró muy optimista tras la carrera y lo cierto es que los de Maranello fueron los únicos que pudieron competir con el equipo alemán, como recoge 'Motorsport': "No hay emociones encontradas, me siento muy bien. Ha sido una gran carrera. Del séptimo al cuarto. Yo creo que el equipo ha hecho un gran trabajo en general y nuestro coche era muy competitivo".

Aunque también calmaba los ánimos, consciente de que el año acaba de comenzar y no son los más fuertes de la parrilla: "Obviamente, todavía no estamos donde nos gustaría en términos de ritmo comparado con los dos Mercedes, pero creo que hay muchos aspectos positivos que llevarnos a casa hoy".

En conclusión, buenas sensaciones con el SF-26 para Lewis Hamilton, aunque volvió a reincidir en la diferencia con su exequipo para cerrar: "Hoy no es exactamente lo que queríamos, pero creo que ha ido bien. Hacia el final también recuperé terreno con respecto a Charles, solo me habrían faltado un par de vueltas para adelantarle. Así que hay muchos aspectos positivos que destacar. Tenemos mucho trabajo por delante para pillar a Mercedes, pero no es imposible".