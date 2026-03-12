El 'vacile' de Verstappen al mostrar su descontento con la F1: "He cambiado el simulador por el Mario Kart"

El piloto de Red Bull continúa con su guerra personal contra la competición por los nuevos monoplazas, esta vez se lo ha tomado con humor, pero el neerlandés está totalmente desencantado con la situación.

El nuevo reglamento no tiene satisfecho a muchos de los pilotos de la parrilla de Fórmula 1. Los cambios que incorpora la competición incluyen un novedoso sistema de gestión de energía que permite a los coches variar en gran medida la velocidad que son capaces de alcanzar en función de la recarga de su batería.

Junto a otros pilotos como Carlos Sainz, Fernando Alonso o Lando Norris entre otros, Max Verstappen lleva meses siendo uno de los miembros del 'paddock' más críticos con esta medida y antes del Gran Premio de China ha vuelto señalar su descontento con la normativa en una rueda de prensa oficial de la F1. Lo hacía cómicamente y a modo de 'vacile'.

"La solución está en cambiar mi simulador por la Nintendo Switch con el Mario Kart", comentaba el neerlandés, tomándose a broma la situación. "Los champiñones se me dan bien, aunque las conchas azules no tanto", añadía Max, en referencia a las grandes aceleraciones que posibilitan los nuevos coches, haciendo el símil con el videojuego.

Y para cerrar hacía una última broma que desataba la risa en la sala de prensa. Era preguntado por el cohete, que permite adelantar muchas posiciones en un corto periodo de tiempo en la videoconsola, a lo que respondía: "No, el cohete aún no está".

Sin duda un momento destacable del tetracampeón del mundo que no se está mordiendo la lengua a la hora de criticar el nuevo reglamento. Verstappen, siempre con su humor característico, se lo toma a broma. Por el momento suma un sexto puesto en Melbourne, tras una desastrosa clasificación en la que acabó contra el muro en la primera vuelta y aún está por ver qué papel es capaz de desempeñar este año en una Fórmula 1 tan atípica y desilusionante para él.

La reacción de Ferrari

No ha tardado la escudería italiana en publicar en sus redes sociales un vídeo también en tono humorístico en respuesta a las palabras de Max. En el taller de Ferrari mostraban a Charles Leclerc montado en su monoplaza con el famoso videojuego reproduciéndose en la pantalla con la que los pilotos cuentan en sus volantes, acompañando con el mensaje: "Esto es como un champiñón en Mario Kart. Ahora sabemos por qué...".