Llamativas declaraciones de Norris: el campeón de F1 sorprende al señalar el mejor coche

El piloto de McLaren, a pesar del dominio que demostró Mercedes en Melbourne, considera que Ferrari tiene "el mejor coche".

Tras los test de pretemporada en Bahréin y después del Gran Premio de Australia, pocos se atreverían a afirmar que Mercedes no tiene el mejor monoplaza de la parrilla.

Pues bien, ha sido el vigente campeón del mundo de Fórmula 1, que además utiliza el motor germano, el que lo ha asegurado.

En declaraciones que publica 'Sky Sports', Lando Norris se mostró decepcionado con el arranque de su equipo: "Está claro que estamos muy lejos".

"Creo que esta carrera ha demostrado que todavía estamos muy lejos, realmente muy lejos, y que tenemos mucho trabajo por delante", explicó el británico.

De hecho, considera que la dinámica de los 'papaya' no cambiará en las próximas carreras: "Mejorar el coche no es algo que se vaya a conseguir de la noche a la mañana o en una semana o dos. No sé cuál era la diferencia, ¿50 segundos? Casi una vuelta de retraso. No tanto, pero se puede decir que había al menos cinco o seis décimas de diferencia por vuelta".

Seguidamente, el '1' señaló que Ferrari, por delante de Mercedes, tiene el mejor coche: "Eso se explica en parte por el conocimiento del motor [Mercedes], pero también por el hecho de que tienen un coche mejor. Creo que Ferrari, por lo que vemos claramente, tiene el mejor coche. Su velocidad en las curvas es increíble".

"Por ahora, no tenemos ninguna posibilidad de competir con ellos", zanjó el campeón de F1. Llamativo, cuando menos.