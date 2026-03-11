El doble 'plan' de Toto Wolff para comprar Alpine y evitar el regreso de Horner a la F1

El jefe de Mercedes pretende hacerse con el 24% del accionariado del equipo francés con tal de formar un "equipo B" e impedir que su acérrimo rival regrese al 'Grand Prix'.

Durante los últimos meses se ha especulado acerca del regreso de Christian Horner a la Fórmula 1 después de ser fulminado sorpresivamente de Red Bull. Tras 20 años al frente de la escudería austriaca como jefe del equipo, el británico fue despedido en medio de una crisis interna.

En diciembre, se hizo oficial que Horner estaba manteniendo conversaciones con Alpine con el propósito de entrar en el accionariado del equipo francés. Sin embargo, esta negociación no se podía concretar hasta los meses de marzo o abril debido al periodo de inhabilitación que se le impuso al salir de Red Bull.

Ahora, a pocas semanas de concluir tal fase de incapacidad para trabajar en otro equipo de F1, 'The Telegraph' asegura que otro jefe podría estar interesado en hacerse con parte de Alpine. En concreto, se trata de Toto Wolff, jefe de Mercedes y acérrimo rival de Horner durante años.

Según relata el medio británico, el hecho de que Wolff esté manteniendo conversaciones formaría parte de un doble plan para evitar que Horner vuelva a la máxima categoría del automovilismo y formar un "equipo B" con Alpine, al igual que tiene Red Bull con Racing Bulls.

Para ello, el jefe de Mercedes planea hacerse con un 24% de la escudería francesa, una gran parte del accionariado del equipo que se ha puesto en venta hace unos pocos meses y por el que Horner está interesado. La clave para que Wolff se haga con la suya se basa en la aprobación del Grupo Renault.

Alianza Mercedes-Renault

"Mercedes es un socio estratégico clave de Alpine y nos mantiene informados de los últimos acontecimientos", relata un portavoz de Mercedes a 'The Telegraph'. Al mantener una relación laboral entre equipos por los motores, Wolff cuenta con cierta ventaja frente a su rival, el cual pudo dilapidar su participación cuando aún era jefe de los austriacos.

Esto se debe a unas críticas formuladas por Horner acerca del motor de los de Renault hace años, asegurando que los motores franceses de la era híbrida no podían competir con los de Mercedes.

"El equipo recibe periódicamente consultas y contacto de múltiples partes y potenciales inversores con respecto a las acciones de Otro. No hacemos comentarios sobre ningún nombre ni persona en particular. Las conversaciones no incumben al equipo, sino a los accionistas y demás partes interesadas", informó Alpine hace meses sobre las acciones disponibles.