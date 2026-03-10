El jefe de Mercedes se enzarza con los pilotos que no les gusta esta F1: "Miran al pasado, pero..."

Toto Wolff, jefe de Mercedes, dice que a los pilotos tampoco les gustaban los coches de las últimas temporadas a pesar de lo que dicen ahora.

Las críticas han sido generales. George Russell y Kimi Antonelli fueron los únicos pilotos que se mostraron contentos con las nuevas normas de la Fórmula 1. Porque ganaron en Australia, claro. Pero el resto no está contento con esta competición que prima la energía eléctrica.

Y Toto Wolff, jefe de Mercedes, les ha respondido. Dice que tienen nostalgia del pasado, pero denuncia que tampoco les gustaban los coches de los últimos años.

Esto ha dicho en 'Motorsport': "No he oído a ningún piloto hablar especialmente bien de los últimos coches y decir que eran los mejores. Tendemos a ser muy nostálgicos y a mirar hacia el pasado. Está claro que todos somos partes interesadas aquí. Necesitamos ofrecer un gran espectáculo, tener los mejores coches del mundo y los mejores pilotos. Hay que ser emocionantes para los aficionados. Por eso solo tenemos que fijarnos en el producto".

"Una perspectiva es la opinión de los pilotos, que es importante. Pero... Stefano Domenicali diría que lo único que le importa es si a los aficionados les gusta, y eso es lo que debemos tener en cuenta", dice el jefe de la escudería de las flechas de plata.

No se cierra a modificar algunas normas de ese polémico nuevo reglamento: "Si hay que modificarlo, si hay que ajustarlo, creo que en la Fórmula 1 tenemos la flexibilidad necesaria para tomar siempre esas decisiones".

Algunos medios ya han adelantado que después del Gran Premio de China del próximo fin de semana la F1 podría cambiar ese reparto de potencia que tantas críticas ha traído entre los pilotos.