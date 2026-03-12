La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en Hornachos corresponden a Francisca Cadenas

Los detalles Los análisis biológicos llevados a cabo por la Guardia Civil confirman que los restos humanos hallados en la vivienda de los dos hermanos detenidos corresponden a la mujer desaparecida en 2017.

La Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos hallados en una vivienda de Hornachos (Badajoz) pertenecen a Francisca Cadenas Márquez, desaparecida desde 2017. Los análisis biológicos corroboraron la identidad de la mujer. La investigación, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Comandancia de Badajoz, está bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Villafranca de los Barros. Los restos fueron encontrados enterrados bajo el suelo de una vivienda ubicada cerca del hogar de Cadenas, y tras el hallazgo, dos hermanos fueron detenidos como sospechosos de un presunto homicidio.

Este miércoles, la Guardia Civil encontró unos restos óseos en el registro de una vivienda en el marco de la investigación de la desaparición de Cadenas. Tras el hallazgo, los agentes detuvieron a los dos hermanos investigados como sospechosos. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, avanzaba que los restos óseos eran "compatibles" con los de Cadenas.

La vivienda de estos dos hermanos está ubicada en la misma calle donde residía Cadenas, separada por escasos metros y en la que vive su familia.

Los restos fueron encontrados enterrados bajo el suelo en un acceso a la planta superior de la vivienda después de que los agentes picasen y levantasen el piso. Los ya detenidos, que no han colaborado, han estado presentes en el registro de la vivienda.

Casi medio centenar de efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas la Especial de Rescate en Montaña y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, participaron desde primera hora de la mañana de este miércoles en el registro de la vivienda de los dos hermanos investigados por esta desaparición.

Poco antes de darse a conocer el hallazgo, el abogado de los dos hermanos, José Duarte, trasladó a los medios que los sospechosos están siendo investigados por un presunto delito de homicidio.

