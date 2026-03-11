El aviso de un ilustre de la F1: Newey ha provocado un distanciamiento enorme entre Aston Martin y Honda

Gary Anderson, uno de los ilustres en la Fórmula 1, dice que las palabras de Adrian Newey han sentado muy mal en Honda: "No habrá agradado...".

Adrian Newey, jefe del equipo Aston Martin, desveló en Australia que en un viaje a la fábrica de Honda se dieron cuenta que el trabajo en el motor que estaba siendo desastroso, que no estaban los ingenieros de siempre y que no habrían firmado con ellos si hubieran sabido todo eso.

Un auténtico bombazo de un Newey que no se cortó. Honda respondió contundente y ahora Gary Anderson, conocido ingeniero de la Fórmula 1, ha dicho que la situación entre ambas marcas es más tensa que nunca. Y que eso no ayudará ni a Fernando Alonso ni a Lance Stroll.

"La afirmación de Newey de que Honda no tenía claro el estado de su departamento de F1 cuando se cerró el trato por los motores no habrá agradado a nadie en Sakura", escribe Anderson en 'The Race'.

Le pide que sea más "cuidadoso": "Con su doble rol, Newey debe ser muy cuidadoso y transparente con respecto a qué rol desempeña en estas sesiones con los medios. Sus preguntas y respuestas serán, y deberán ser, muy diferentes. Los directores de equipo pueden involucrarse en la política de cualquier situación, pero como director técnico, todo debe centrarse en la ingeniería y los hechos".

"Como director del equipo y socio técnico gerente, Newey tiene que tener en mente el lado político del juego y, aunque estoy seguro de que todo lo que dijo era correcto tal como él lo veía, la gran pregunta es: ¿ese enfoque sacará lo mejor de Honda?", sostiene el ingeniero.

Está convencido de que con ese tipo de declaraciones Aston Martin no podrá llegar a nada importante en la F1: "Sólo el tiempo lo dirá, pero no es la forma en que mi experiencia sugiere que debería haberlo hecho".