Leclerc se suma a las 'sospechas' de Hamilton y 'carga' contra Mercedes: "Es una locura..."

El monegasco quedó muy asombrado con la velocidad del monoplaza germano y, aunque no va más lejos que su compañero de equipo, también se muestra muy sorprendido por un rendimiento que ha generado polémica.

Charles Leclerc partirá desde la cuarta posición en la primera carrera del año. El monegasco ha firmado un buen tiempo en la clasificación del Gran Premio de Australia y eso le permitirá salir desde la segunda línea de parrilla en Albert Park.

Leclerc es uno de lo aspirantes a estar en lo alto de la parrilla este 2026. Sin embargo, las primeras sensaciones muestran que Mercedes está un paso por delante del resto. George Russell y Kimi Antonelli cuentan con un monoplaza que se comporta a las mil maravillas en esta 'nueva F1'.

Eso, de momento, les ha servido a ambos para ocupar la primera línea de salida. George saldrá primero y el joven italiano, segundo. Lewis Hamilton, que ha sido séptimo, ha protestado en contra del polémico diseño del monoplaza germano, que fue investigado durante la pretemporada.

Leclerc, compañero del británico, se ha sumado a analizar también la llamativa ventaja que les sacan los Mercedes al resto de coches: "Creo que ayer, cuando hablamos de ello, dije que la diferencia era de medio segundo. Ahora son ocho décimas, así que es mayor de lo que esperaba, seguro. Pero ya ayer la brecha era muy significativa, así que esta mañana en FP3 me quedé realmente muy impresionado por la potencia que mostraron".

"Fue una locura, sobre todo en la última vuelta de George. Miré los datos por primera vez y tuve que recargarlos porque pensaba que había un problema en lo que estaba viendo, pero al parecer no, así que es realmente muy, muy impresionante", confiesa Charles en declaraciones que recoge 'Motorsport'.