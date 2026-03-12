Carlos Alcaraz intimida a sus rivales en Indian Wells con un golpe "difícil de defender"

Daniil Medvedev, recurrente rival del español y posible enfrentamiento en Indian Wells, alaba la capacidad de Carlitos para ejecutar sus dejadas.

Carlos Alcaraz arrasa en Indian Wells. El número uno del mundo ya está en la ronda de cuartos de final tras dejar a su paso a Grigor Dimitrov, Arthur Rinderknech y Casper Ruud previamente. Su siguiente víctima será el británico Cameron Norrie, contra quien jugará este viernes a las 03:00 hora española.

En caso de que venza a Norrie, el español avanzará a las semifinales del Masters 1000 y se verá las caras contra Jack Draper o Daniil Medvedev. Este último ha opinado acerca de Alcaraz en rueda de prensa sobre un posible enfrentamiento.

El tenista ruso no cuenta con un parcial positivo frente al de El Palmar. De los ocho partidos que han disputado, seis los ha ganado Carlos, siendo dos de ellos en Indian Wells. El actual número 11 del ranking ATP espera poder cobrar su venganza después de caer en la final de Indian Wells de 2023, aunque teme ser víctima del mejor golpe del murciano.

"Carlos Alcaraz, sin duda, tiene dejadas increíbles, muy difíciles de defender. Las ejecuta muy bien. Yo simplemente intento reaccionar lo mejor posible y ganar el punto cuando puedo", ha comentado Medvedev sobre las dejadas de Alcaraz ante los medios después de vencer este miércoles a Alex Michelsen (6-2, 6-4) en octavos de final.