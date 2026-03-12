Interior tardó casi dos meses en suspender al comisario acusado de acoso y lo mantuvo trabajando con la subinspectora que le denunció

Los detalles Al parecer, después de que su subordinada le denunciase por acoso laboral y sexual, la División de Cooperación Internacional dejó que viajara con el comisario a Calcuta durante tres días.

El Ministerio del Interior tardó casi dos meses en suspender al comisario Emilio de la Calle tras ser denunciado por acoso sexual por una agente en la Embajada española en India. La denuncia, que incluye acoso laboral y agresión sexual, provocó la apertura de un expediente disciplinario más de un mes después. La agente, bajo el pseudónimo Sandra, grabó más de 20 horas de insultos y vejaciones. Durante este tiempo, tuvo que viajar a Calcuta con el comisario, lo que, según Interior, fue decisión de ella para no levantar sospechas. Sin embargo, no se ofreció oficialmente una alternativa.

El Ministerio del Interior tardó casi dos meses en suspender de empleo y sueldo al comisario de la Policía Nacional Emilio de la Calle después de haber sido denunciado por acoso sexual a una agente, hechos por los que está siendo investigado en la Audiencia Nacional.

Según ha desvelado 'El País', después de que su subordinada, que estaba destinada en la Embajada española en la India junto a él, le denunciase por acoso laboral y agresión sexual manifestando que estaba recibiendo ayuda psicológica por los terribles momentos a los que le sometía, la División de Cooperación Internacional dejó que viajara con el comisario a Calcuta durante tres días.

El expediente disciplinario tardó más de un mes en abrirse después de esa primera denuncia. De esta forma, no fue hasta el 21 de marzo de 2025 cuando se firmó el cese del comisario y el director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, remitió las actuaciones a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por si hubiera delito.

El medio citado recoge que el Ministerio del Interior se ha pronunciado sobre por qué no se evitó que la subalterna tuviera que viajar con el comisario tras denunciarle, apuntando a que fue Sandra (nombre ficticio para proteger su identidad) la que decidió viajar con él para que no sospechara. Además, aseguran que se estuvo en contacto con ella en todo momento y que tras el viaje no reportó ninguna incidencia.

Sin embargo, en la documentación del expediente donde se detallan todos los pasos que se dieron desde Interior no aparece reflejado de forma oficial que se le diera una alternativa a realizar ese viaje.

Durante el tiempo en el que se elaboró la primera nota informativa sobre la situación que estaba sufriendo esta agente y se abrió expediente a Emilio de la Calle, se siguió produciendo el supuesto maltrato. De hecho, entre las más de 20 horas de grabaciones que ella realizó para protegerse, hay varias de ese viaje. Unos audios en los que se les puede escuchar a él decirle cosas como "odio a la gente como tú" o "te dejo como un trozo de carne".

Inicio del maltrato

Emilio de la Calle estaba destinado en la Embajada de Nueva Delhi, en India. Se trata de un puesto muy codiciado en el cuerpo y que, de hecho, es considerado un premio. En julio de 2024 llegó Sandra, como su subordinada y solo tres meses después empezó a grabar los insultos, las vejaciones y las brutales faltas de respeto.

"Es que eres retrasada mental, si no, no lo entiendo. Si yo te lo digo y tú lo sigues haciendo, sufres un retraso mental. Te vas a ir a la mierda, a la mierda. ¿Sabes lo que es irse a la mierda? Vete a la mierda. Repíteme otra vez que no lo sabías, repíteme que no lo sabías, repíteme: 'Jefe, no lo sabía'", le increpa De la Calle en una de las grabaciones.

Sandra se pasaba todo el día con el comisario en la embajada, donde no había más personal. Además del acoso laboral, también está investigado por una presunta agresión sexual. Según 'El País', un día ella se desmayó en el trabajo "fruto de todo el estrés y la situación que estaba viviendo". Él la acompañó a la casa y cuando estaba ella tirada en el sofá, "le da un beso en la comisura de los labios" sin su consentimiento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.