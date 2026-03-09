Los bolsillos del mundo miran al estrecho de Ormuz en Irán sobre el que Trump dice plantearse "tomar el control"

Mientras tanto... Macron ha anunciado que quiere mandar una misión internacional para reabrir el estrecho, por el que circula el 20% del petróleo mundial, y España pide tiempo para pronunciarse sobre si se une o no, según ha señalado Defensa a laSexta.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, busca liderar la respuesta europea ante la guerra en Oriente Medio, subrayando la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, para estabilizar el precio del petróleo. Macron propone una misión internacional de escolta para garantizar el paso seguro de buques. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ya impacta en el precio del combustible y las facturas de luz en Europa. En España, el ministro Carlos Cuerpo advierte sobre el impacto económico, mientras los mercados europeos y el Ibex 35 registran caídas debido a la incertidumbre. Además, el euríbor alcanza niveles no vistos desde 2025.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiere liderar la respuesta frente a la guerra en Oriente Medio. Por eso se ha subido al portaviones nuclear que ha desplegado en el Mediterráneo, el Charles de Gaulle, y ha anunciado que quiere mandar una misión para reabrir el estrecho de Ormuz que Irán mantiene bloqueado. Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la tarde de este lunes que ya hay barcos transitando por él y que se plantea tomar el control.

"Estamos en proceso de establecer —y ya hablamos de ello hace un rato— una misión puramente defensiva, puramente de escolta, que debe prepararse conjuntamente con estados europeos y no europeos, y cuyo propósito es permitir, tan pronto como sea posible tras el fin de la fase más intensa del conflicto, la escolta de buques portacontenedores y petroleros para reabrir progresivamente el estrecho de Ormuz, que es esencial para el comercio internacional, pero igualmente para la circulación de gas y petróleo que deben poder ser transportados fuera de esta región de nuevo", ha anunciado Macron.

Los efectos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ya se notan a miles de kilómetros, sobre todo en las gasolineras, pero quizá también en las próximas facturas de la luz y en la hipoteca si se tiene a tipo variable. Irán ha cerrado el paso por el que circula el 20% del petróleo mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) dibuja un crudo escenario económico. La fórmula Macron es una coalición internacional que podría escoltar a las embarcaciones, en especial a los petroleros. Y junto a Francia asegura que estarán Reino Unido, Italia, Países Bajos "y otros países".

laSexta ha preguntado a Defensa si España está entre esos "otros" y, por ahora, se muestran muy prudente con ese anuncio de Macron y piden tiempo para pronunciarse porque, aseguran, les faltan datos. La fórmula de Macron es una coalición internacional y la de Trump "demostrar agallas". De hecho, el presidente de EEUU ha asegurado en una entrevista con la 'CBS' que ya hay barcos transitando por el estrecho y que está considerando tomar el control.

Desde el Gobierno de Irán este lunes han sido claros: mientras sigan los ataques de Trump y Netanyahu es "poco probable" que colaboren para que el estrecho de Ormuz sea seguro. Y dicho, y hecho. Este mismo lunes ha vuelto a producirse un intercambio de ataques que han dejado columnas de humo de nuevo sobre el estrecho al que mira todo el mundo.

Tensión que se traslada al bolsillo. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha lanzado este lunes una clara advertencia: "Prepárense para lo impensable". "Mi consejo a los responsables políticos de todo el mundo en este nuevo entorno global: piensen en lo impensable y prepárense para ello", ha dicho durante una conferencia en Tokio.

El petróleo se dispara

Todo por el precio del petróleo, que está disparado. Los motivos son los ataques contra depósitos de petróleo en Irán y ese bloqueo del estrecho de Ormuz. Los países productores de la zona no pueden dar salida a los barriles y, por lo tanto, tienen que reducir su producción de petróleo. Así lo han anunciado ya Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak. Y a menos crudo disponible e igual demanda, precios más caros.

Este lunes ha habido picos en los que el barril de brent ha superado los 100 dólares, algo poco habitual en los últimos años. En estos momento, el barril está en el entorno de los 99 dólares, apuntándose una subida del 7%. Esto supone que el 'shock' que se ha experimentado en varios momentos de este lunes se ha suavizado, y mucho, ya que el precio ha llegado a dispararse en torno a un 30%, rondando los 120 dólares el barril, algo que no se veía desde 2022.

El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha remarcado este lunes que la guerra en Irán ya está teniendo un impacto en el bolsillo de los españoles, en concreto por la subida del precio de los combustibles, y que el Gobierno está listo para tomar medidas en función de cómo evolucione la situación.

El conflicto en Oriente Medio ha generado una "elevada incertidumbre y volatilidad a nivel internacional" y "está suponiendo ya efectos tangibles" sobre la economía española, ha afirmado. "Es decir, ya estamos notando un inicio del efecto de esta guerra en nuestros bolsillos, en la economía española, más allá de los mercados de materias primas energéticas. A partir de aquí, como ha señalado el presidente del Gobierno, lo que va a hacer el Gobierno español es proteger a los ciudadanos, a las empresas y a los trabajadores, como ya hicimos en el caso de la guerra de Ucrania", ha dicho.

Y así lo está sintiendo ya Damián. Poner en marcha el tractor le supone ya un 30% más que hace una semana a este agricultor, quien también tiene ya que pagar más por los fertilizantes. Esto se traduce en un producto más caro en origen que se encarece con el transporte y que inevitablemente en solo unos días se notará en los establecimientos. Algo que se agravará si se prolonga el conflicto, ya que el precio del combustible está imparable. De hecho, en España ya se paga 30 céntimos más de media por el litro de diésel que antes de la guerra y 15 más por el de gasolina.

También se pagará más este mes por la factura de la luz, hasta 20 euros de media, y la siguiente consecuencia podría estar en las hipotecas. Este lunes el euríbor ha alcanzado su nivel más alto en el último año. En concreto, la tasa ha marcado este lunes un nivel de 2,367%, que no se registraba desde marzo de 2025. Hace apenas unos días, se movía en el entorno del 2,2%.

También, un día más, se ha producido una bajada de los mercados. El Ibex 35 ha reducido su caída al cierre de la sesión de este lunes hasta el 0,86%, conteniendo el descenso de más del 3% que había registrado en la apertura. Así, el selectivo nacional ha perdido 146 puntos respecto al viernes pasado y se sitúa en los 16.928 enteros, por debajo de la cota de los 17.000 que, pese al desplome, logró mantener la semana previa.

En Europa, París se ha dejado el 0,98%; Fráncfort, el 0,77 %; Londres, el 0,34 %; y Milán, el 0,29 %. El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, se ha dejado un 0,61 %. El VIX, conocido como el "índice del miedo" y que tiende a dispararse en tiempos de incertidumbre, ha llegado a repuntar por encima de los 30 puntos, un nivel que se considera de volatilidad e incertidumbre elevadas. Sin embargo, al cierre de las bolsas europeas, se ha moderado hasta los 26 puntos. En Estados Unidos, Wall Street ha abierto en negativo, pero al cierre de las plazas en el Viejo Continente, el índice Nasdaq cotizaba ya con avances.

