Red Bull se pronuncia sobre los rumores del fichaje de Alex Palou

El asesor ejecutivo de la marca, Helmut Marko, ha hablado sobre los rumores que sitúan al español como compañero de Max Verstappen para la próxima temporada.

Pese a que Alex Palou ha repetido en varias ocasiones que la puerta de la Fórmula 1 se había cerrado, desde Estados Unidos volvieron a reabrirla. Aseguraban que Red Bull había contactado con el entorno del tetracampeón de la IndyCar.

El segundo asiento del equipo austriaco es un sitio codicioso a la par que maldito ya que Liam Lawson y Yuki Tsunoda no están rindiendo como se esperaba. La superioridad de Max Verstappen con sus compañeros es abrumadora y el japonés tiene su futuro en la marca muy complicado.

El asesor ejecutivo de los de Milton Keynes, Helmut Marko, se ha encargado personalmente de cerrar todo tipo de dudas sobre el rumo que ha salido desde el otro lado del océano. Así, el austriaco concuerda con lo dicho por Chip Ganassi: "No hay absolutamente nada de cierto. No es cierto".

El asesor no menciona a Yuki Tsunoda a la hora de hablar sobre el futuro y ha valorado las actuaciones de otros pilotos del entorno: "Hadjar ha sorprendido positivamente y con Lindblad todo encaja. Estamos totalmente dentro del plazo previsto".

"Está totalmente integrado y este año tendrá varias oportunidades con nosotros", ha valorado Marko sobre el 'rookie' de Racing Bulls y del corredor de F2 en declaraciones medio de Austria 'Kleine Zeitung'.

Por último, ha hablado sobre la llegada de Cadillac al 'Gran Circo', elogiando a su expupilo Checo Pérez: "Ha optado por la vía conservadora. Así se sabe lo que se tiene. He hablado con Checo por teléfono y está motivado. Si está motivado y el coche le va bien, seguro que volverá al nivel que tenía antes".