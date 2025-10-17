Trump le dice no a Zelenski: le niega los ansiados misiles Tomahawks para complacer a Putin

Los detalles Pese a ser una petición desde hace meses de Ucrania, Estados Unidos se ha cerrado a la entrega de misiles de largo alcance. Trump escucha así las exigencias de Putin, aunque promete acabar con el conflicto. Al fin del encuentro, el ucraniano no ha querido pronunciarse sobre el tema de los Tomahawks.

Durante el encuentro entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, Trump dejó claro que prefiere terminar la guerra entre Rusia y Ucrania sin enviar misiles Tomahawks, argumentando que Estados Unidos los necesita. Trump enfatizó su deseo de paz y afirmó que Putin también está dispuesto a negociar. Aunque Zelenski intentó convencerlo con una propuesta de intercambio de drones por misiles, Trump se mantuvo firme. A pesar de la negativa, Trump se comprometió a ayudar a Ucrania en el camino hacia la paz. Mientras tanto, Putin analizó la situación con su consejo de seguridad y asistió a un evento en Moscú.

Nada más empezar el encuentro de este viernes entre el presidente de los Estados Unidos y el de Ucrania, Donald Trump ha puesto las cosas claras. Prefiere acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania sin tener que enviar misiles de largo alcance. Trump le ha dicho no a Zelenski: le niega los ansiados misiles Tomahawks para complacer a Putin. "Ucrania no necesita misiles de largo alcance, no necesitan Tomahawks. Lo que necesitan es que acabe la guerra", ha sentenciado.

Según ha argumentado Donald Trump, los necesita él: "Necesitamos Tomahawks para Estados Unidos. Muchos (...). Quiero decir, no podemos agotarlos para nuestro país. Así que, ya sabes, son muy importantes. Son muy potentes, son muy precisos, son muy buenos". Aunque también, es por mantener contento a la otra parte del conflicto, la que inició la invasión, pero es más cercano a Trump: la Rusia de Vladímir Putin. Aunque asegure que le ha dicho a Zelenski que, como ya "le dije a Putin enfáticamente, es hora de dejar de matar y llegar a un trato".

Por ello, no ha dudado en poner sus cartas sobre la mesa y desear "que podamos terminar la guerra sin pensar en Tomahawks".

Porque eso sí, ha dejado muy claro que quiere la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos aquí para salvar miles de vidas cada semana". Así como que considera que Putin también la quiere y que está dispuesto a negociar. Si no, dice el presidente de EEUU, no habría hablado con el jueves durante más de dos horas. "Vamos a ver si podemos terminar con la guerra. Queremos que acabe. Ha muerto muchísima gente en esta guerra. Y vamos a conseguir que acabe", ha reiterado.

Ya al término, ha vuelto a repetirse: "Ya se ha derramado suficiente sangre, con límites de propiedad definidos por la Guerra y las agallas. Deberían detenerse donde están. ¡Que ambos canten la Victoria, que la Historia decida! Basta de tiroteos, basta de muertes, basta de enormes e insostenibles sumas de dinero gastadas, ha escrito en su red social.

Y esto aunque, según ha trascendido, Zelenski le llevaba preparada una presentación sobre qué uso le darían a los Tomahawks. Lo que haga falta para convencer a Trump. Hasta ha llegado a proponer un intercambio: drones ucranianos a cambio de misiles estadounidenses. "La verdad que tienen drones muy buenos", ha reconocido Trump.

Porque el ucraniano ha comenzado su intervención felicitando a Trump por el alto al fuego en Gaza y le ha dicho que está convencido de que, con su ayuda, podrán acabar también con la guerra de Ucrania "presionar a Rusia para negociar". "Necesitamos un alto al fuego" y "creo que este es el momento para terminar la guerra de Rusia con Ucrania. Nosotros entendemos que Putin no está listo, pero estoy convencido de que con su ayuda, vamos a poder parar esta guerra", ha insistido.

Las imágenes de la reunión entre Trump y Zelenski.

Al término del encuentro, Zelenski ha vuelto a hablar y ha asegurado que Trump se compromete a ayudar para recorrer el camino hacia la paz y que discutió sobre garantías de seguridad con Trump. Además, ha confirmado que han debatido sobre "defensas aéreas". Eso sí, sobre los misiles de largo alcance ya no quería hablar.

Preguntado por la prensa sobre si Estados Unidos autorizaría ataques aéreos a larga distancia dentro de territorio ruso, Trump se limitó a decir: "Eso sería una escalada, pero hablaremos sobre ello". Trump había sugerido en los últimos días que podría suministrar Tomahawks, misiles de fabricación estadounidense, a Ucrania, como una estrategia para presionar a Rusia tras semanas de frustración por la negativa del Kremlin a detener los combates.

Media hora tarde y en traje

A las 19:28 horas, el coche del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha llegado a la puerta de la Casa Blanca. Allí le esperaba Donald Trump, que le ha recibido para dar inicio a la reunión que les une en la tarde de este viernes. Solo 24 horas después de la conversación telefónica, de más de dos horas, con el ruso, Vladímir Putin.

Su encuentro, el tercero en la Casa Blanca, ha empezado bien. Con amabilidad, se han dado la mano y, en un momento, Trump le ha pasado la mano por la espalda a Zelenski. Han posado para la prensa y han accedido al edificio. Ya dentro, las delegaciones estadounidenses y ucranianas se han sentado en la sala del gabinete del Gobierno Trump. Buen ambiente y buena sintonía entre ambos.

Antes de empezar la reunión oficial, han hecho una declaración a la prensa. En ella, no ha dudado lanzar uno de sus ya típicos chascarrillos. Comentarios inapropiados que él no los ve así. En esta ocasión, ha sido a cuenta del traje negro, con camisa también negra, que vestía Zelenski para visitarle.

Parece que le ha gustado, pues le ha dicho que su "chaqueta es muy estilosa". Una opinión que ha despertado una leve sonrisa en el presidente ucraniano. Hay que recordar que, en otras ocasiones, Trump no ha temblado tras afearle su vestimenta. Ha llegado a decir que no era apropiado no llevar un buen traje con corbata.

Pese a todo, Trump ha definido al presidente de Ucrania, a Volodímir Zelenski, como un "líder fuerte, un hombre que ha pasado por mucho y con el que me llevo muy bien". Según ha explicado, "con él, hacemos buenos progresos". "Las cosas avanzan muy bien y siempre siguiendo las líneas asentadas en Alaska".

Y, mientras tanto Putin...

El futuro de Ucrania está y sigue en juego. Donald Trump da por cerrado el conflicto de Gaza y ahora su objetivo es poner fin a la Guerra de Ucrania. Aunque cede más hacia las exigencias de un bando que de otro.

Mientras Zelenski y Trump se reunían en la Casa Blanca, el otro implicado en el conflicto, Vladímir Putin ha hecho lo mismo, pero con su consejo de seguridad para analizar los detalles de esa conversación que mantuvo con Donald Trump. Poco después, ha hecho de anfitrión de un evento mucho más lúdico. Ha asistido en el mítico Teatro Bolshoi de Moscú a la celebración del 20 aniversario de 'Russia Today', el medio que hace de portavoz del Kremlin y de todos sus mensajes propagandísticos. De hecho, fue creado por el propio Putin.

Además, según han publicado medios ucranianos, Zelenski ha mantenido una conversación telefónica con líderes europeos nada más terminar su encuentro con Trump.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.