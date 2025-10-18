La reflexión de Alonso tras su gran comienzo en el Gran Premio de Estados Unidos: "Es una de las mejores..."

El asturiano saldrá desde la sexta posición en la carrera al 'sprint' de Austin. Su actuación en la 'miniqualy' hace que sus aspiraciones del fin de semana sean más que prometedoras.

Fernando Alonso puede dar la campanada en el Gran Premio de los Estados Unidos. El bicampeón del mundo generó muy buenas sensaciones durante la jornada del viernes en el circuito de Austin. En la clasificación para la carrera al 'sprint', Alonso terminó marcando el sexto mejor tiempo.

Fernando fue más rápido que Carlos Sainz, Lewis Hamilton o Charles Leclerc, que a priori cuentan con un monoplaza más competitivo. Aún así, el asturiano consiguió firmar una vuelta espectacular que puede darle la posibilidad de cosechar algunos puntos en la carrera corta.

Alonso celebró el gran resultado aunque es consciente de las limitaciones del ritmo del Aston en carrera: "Sexto para nosotros es una de las mejores clasificaciones de la temporada. Hemos hecho una buena vuelta en SQ1 y SQ2, y en la SQ3 hemos maximizado la oportunidad, pero mañana va a ser complicado con dos Williams y dos Ferrari detrás. Sabemos que deberían estar delante, pero intentaremos mantenerles por detrás".

"Me siento contento, sí. En el lado personal, creo que he estado rindiendo bien, particularmente en clasificación. En carrera tendemos a caer a nuestra posición natural y hemos tenido altibajos durante la temporada, como todo el mundo", aseguró Fernando para los micrófonos de 'DAZN'.

Es evidente que la atención de Alonso ya empieza a estar más puesta en 2026 pero resultados como este pueden ser de gran ayuda de cara a coger confianza para la temporada que viene.