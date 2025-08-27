La confesión de Checo Pérez tras su regreso a la F1 con Cadillac

Tras un año de ausencia, el ex de Red Bull ha regresado al 'Gran Circo' de la mano del incipiente proyecto estadounidense, detallando cómo se gestó el fichaje.

No estar en la parrilla en 2025 le ha servido a Checo Pérez para reflexionar. Cadillac emerge como el undécimo constructor que se incorporará al 'paddock' en la siguiente temporada. El expiloto de Red Bull ha desvelado lo qué ha sentido al estar un año alejado de los focos del 'Gran Circo'.

Lo ha calificado de "un año fantástico" a la par que necesario para ser consciente de lo que no se ve: "He sido capaz de dar un paso atrás por un tiempo, un año, y ver la F1 desde el exterior te hace darte cuenta de un montón de cosas".

"Cómo funciona el deporte, cosas que como piloto solías preocuparte y que la gente desde fuera ni siquiera sabe o piensa. Me hizo ver el deporte de otra manera y me hizo echarlo de menos. Aún siento que tengo mucho más que dar a este deporte", ha advertido el mejicano sobre el nivel que tendrá en una entrevista para 'Sky Sports'.

Las conversaciones con el equipo de General Motors ha explicado que se produjeron antes de la presente temporada: "Todo empezó en diciembre, cuando quedó claro que iba a dejar Red Bull. Se pusieron en contacto conmigo y me mantuvieron al día de todo. Fue impresionante".

Junto a Valtteri Bottas, ex de Mercedes, formará una dupla de pilotos que han luchado por mundiales, algo de lo que Pérez ve una declaración de intenciones de los americanos: "Se puede ver con los pilotos, han buscado un montón de experiencia, han hecho lo mismo con una gran parte del equipo de ingeniería, una gran parte del grupo".

"Es un equipo nuevo, sí, pero es un equipo que tiene mucha experiencia en la Fórmula 1, con gente que lo ha hecho todo en el deporte y sí, esto es algo a tener en cuenta", ha zanjado el de Guadalajara.