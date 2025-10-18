Ahora

Suceso en Madrid

Un joven resulta herido de gravedad tras caer desde el primer piso de una residencia universitaria de Madrid

¿Qué ha pasado? Efectivos del Servicio de Urgencia Médica comunitario (SUMMA112) se desplazaron hasta el lugar de los hechos para asistir al joven, que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo.

Un joven de 20 años ha resultado herido de gravedad durante la noche de este viernes tras precipitarse accidentalmente desde el primer piso de una residencia universitaria de Madrid.

Así lo han asegurado en sus redes sociales efectivos de Emergencias, quienes recibieron una llamada a las 23:16 horas en la que se informaba del suceso, que tuvo lugar en la calle Asura, en la transitada zona de Arturo Soria.

Profesionales del Servicio de Urgencia Médica comunitario (SUMMA112) se desplazaron hasta el lugar de los hechos para asistir al joven, que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo.

Es por este motivo que el herido tuvo que ser intubado y trasladado al Hospital Ramón y Cajal de Madrid, al que llegó en estado muy grave.

