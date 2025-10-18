Un joven resulta herido de gravedad tras caer desde el primer piso de una residencia universitaria de Madrid

¿Qué ha pasado? Efectivos del Servicio de Urgencia Médica comunitario (SUMMA112) se desplazaron hasta el lugar de los hechos para asistir al joven, que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo.

Un joven de 20 años sufrió un grave accidente al caer desde el primer piso de una residencia universitaria en Madrid, durante la noche del viernes. El incidente, ocurrido en la calle Asura, en la zona de Arturo Soria, fue reportado a las 23:16 horas a los servicios de Emergencias. Personal del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA112) acudió al lugar para atender al joven, quien presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. Debido a la gravedad de sus heridas, fue intubado y trasladado en estado muy grave al Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Un joven de 20 años ha resultado herido de gravedad durante la noche de este viernes tras precipitarse accidentalmente desde el primer piso de una residencia universitaria de Madrid.

Así lo han asegurado en sus redes sociales efectivos de Emergencias, quienes recibieron una llamada a las 23:16 horas en la que se informaba del suceso, que tuvo lugar en la calle Asura, en la transitada zona de Arturo Soria.

Profesionales del Servicio de Urgencia Médica comunitario (SUMMA112) se desplazaron hasta el lugar de los hechos para asistir al joven, que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo.

Es por este motivo que el herido tuvo que ser intubado y trasladado al Hospital Ramón y Cajal de Madrid, al que llegó en estado muy grave.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.