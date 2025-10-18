¡Vértigo puro! El tremendo doble adelantamiento de Acosta a Márquez y Miller en la 'sprint' de Australia

'El Tiburón de Mazarrón' dejó una acción sensacional en la recta del circuito de Phillip Island pasando a la vez a Álex Márquex y a Jack Miller.

Con la ausencia de Marc Márquez, ya se encarga Pedro Acosta de dar espectáculo. El de KTM ha vuelto a ser competitivo en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Australia. La victoria ha sido para Marco Bezzecchi, que sigue imparable con su Aprilia.

El español Raúl Fernández ha sido segundo completando una gran carrera por segundo fin de semana consecutivo. Sin embargo, el mejor momento de la carrera lo han protagonizado Pedro Acosta, Álex Márquez y Jack Miller.

Los tres pilotos luchaban por un lugar en el podio y el del Puerto de Mazarrón sacó a relucir su repertorio de armas para dejar atrás a Álex y Miller. Acosta aprovechó la recta para adelantar a los dos a la vez. Márquez rodaba tercero en ese momento y vio como la velocidad punta de la KTM del murciano le pasaba por delante.

Acosta conquistó un nuevo podio mientras sigue sumando buenas actuaciones sobre su moto. Dejó uno de los adelantamientos de la temporada en una carrera en la que volvió a cosechar uno de sus mejores resultados del año.