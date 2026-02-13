La primera reacción de Fernando Alonso tras pilotar el Aston Martin: "Hay que mejorar el ritmo"

El asturiano dio 98 vueltas en la sesión del jueves en Bahréin y ya no volverá a subirse al coche hasta la semana que viene.

Fernando Alonso completó casi un centenar de vueltas en la sesión de jueves de los test de pretemporada de Bahréin. Pero las sensaciones no son buenas. Están lejos de los mejores a menos de un mes del Gran Premio de Australia. Y ya empiezan a asumir que sufrirán en las primeras carreras.

Fernando analizó la jornada en un comunicado difundido por el equipo Aston Martin: "Fue un placer volver al AMR26 y conseguir un buen kilometraje hoy. Trabajamos en nuestro programa y pasamos a tandas consecutivas más largas, explorando diferentes configuraciones".

"Las pruebas siempre se basan en el aprendizaje, y hoy no fue la excepción", dijo el piloto asturiano, que logró tiempos lentos a más de cuatro segundos de los líderes.

Reconoce que por delante hay muchísimo trabajo: "Es evidente que aún queda mucho trabajo por hacer y necesitamos mejorar nuestro ritmo".

"El equipo analizará todo en los próximos días para asegurarnos de que estemos bien preparados para las pruebas de la próxima semana y para la primera carrera de la temporada en Melbourne", cierra Fernando.

El asturiano atenderá a los medios en Bahréin en una rueda de prensa en la tarde de este viernes. Ahí analizará en profundidad cuál es el momento de Aston Martin.