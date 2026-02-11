El mensaje de Lance Stroll sobre Newey que ilusiona a Aston Martin: "Ha ido al límite..."

El piloto canadiense, que está rodando este miércoles en Bahréin, asegura que Adrian Newey ha llevado el coche al límite.

Aston Martin ha reconocido que va con retraso. Apenas pudo rodar en los test de Barcelona porque apuraron el diseño hasta el final y se espera que puedan empezar a remontar ahora en Bahréin. Allí ya rueda un Lance Stroll que es optimista con el diseño de Adrian Newey.

El piloto canadiense, en la presentación del AMR26, ha reconocido que van al límite: "Fuimos al límite, por eso llegamos tarde, pero todo el mundo está motivado. Con Honda y Adrian Newey, es una gran oportunidad para nosotros aunque tenemos mucho que aprender".

El objetivo es ser competitivos en el Gran Premio de Australia: "Queremos llegar a Melbourne siendo muy competitivos pero es una temporada larga y habrá una tasa elevada de desarrollo".

El coche que se vio en Barcelona es diferente al que ha saltado en la pista en Bahréin. Ya se han visto los primeros cambios. "Ya lo dijo Adrian, ha llevado todo al límite y ha hecho el coche muy agresivo. Estéticamente está muy bien pero el coche más bonito es el rápido", señala el compañero de Fernando Alonso.

Sus conversaciones con Newey sobre el AMR26 son enriquecedoras: "Es inspirador hablar con él del coche, de los puntos fuertes y débiles. Tiene muy buen entendimiento de lo que hace bueno a un coche, como si fuera un piloto. No hay muchos como Newey, sus resultados hablan por sí solos. Es un artista".

"Tiene una manera de pensar única y eso es especial, estoy deseando empezar la temporada con el desarrollo y la progresión, porque tenemos mucho potencial como equipo", cierra Lance Stroll.