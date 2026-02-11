Ahora

"La paciencia es una virtud"

El llamativo mensaje de la esposa de Adrian Newey citando a Fernando Alonso

Amanda Newey ha usado las declaraciones del piloto asturiano en la presentación del AMR26 para pedir "paciencia".

Fernando Alonso y Adrian NeweyFernando Alonso y Adrian NeweyRedes

Tras la presentación del Aston Martin AMR26, Fernando Alonso charló con 'Sky Sports' y elogió a Adrian Newey, su jefe y el 'cocinero' del nuevo monoplaza del asturiano.

"Es diferente, es un diseñador increíble y pienso que tiene una manera diferente de trabajar en equipo", señaló el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

Alonso destacó la cercanía del británico: "En años de ordenadores y simulaciones, pienso que Adrian habla con el piloto, le pide su 'feedback' y con los problemas que le comentas se crea una imagen completa del problema y de la solución".

"Me produce curiosidad saber si usa ChatGPT. Probablemente no, probablemente sea ChatGPT", le replicó el periodista a un Fernando que asintió: "Sí, lo es".

Pues bien, tras una primera jornada difícil de test para Aston Martin en Bahréin, Amanda Newey, la esposa del ingeniero más laureado de la historia, ha citado estas declaraciones para publicar un breve pero esclarecedor mensaje: "La paciencia es una virtud".

Lance Stroll apenas ha podido completar 36 vueltas este miércoles en Sakhir por una "anomalía" en la unidad de potencia Honda.

Está previsto que Fernando Alonso ruede este jueves tanto en la sesión matutina como en la de tarde y, esperemos, con mejor suerte que su compañero.

