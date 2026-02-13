Críticas de López a Lambán
Óscar López intenta suavizar sus palabras sobre Lambán, pero no se disculpa: "Es mi opinión. Le he respetado siempre y le sigo respetando"
¿Qué ha dicho? "Mi opinión no es nueva, la llevo expresando muchos años", asegura el ministro, que insiste en estas "discrepancias" con un Lambán al que dice que tiene "el máximo respeto personal".
Óscar López no pide perdón por sus palabras contra Javier Lambán. En un acto en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el ministro de Transformación Digital se ha limitado a repetir que sus palabras era "una opinión política" con la que quería transmitir su "discrepancia" con el expresidente de Aragón.
"Yo he expresado una opinión política que llevo expresando muchos años. Yo discrepo con determinada línea política. Reivindico también el derecho a la discrepancia, pero también reivindico el respeto. Y desde luego, no he hecho ninguna crítica personal a un compañero al que aprecio. Le aprecié mucho en vida y le sigo apreciando", ha compartido con los medios de comunicación.
López se ha mostrado "completamente de acuerdo" con la frase de Emiliano García-Page de que "no se puede ser buen político y mala persona", a lo que ha añadido: "Precisamente por eso le dedico siete días a la semana a intentar derrotar a la señora Ayuso". Este viernes, el presidente de Castilla-La Mancha ha reclamado a López que pida perdón por sus críticas a Lambán, reconociendo haberse quedado "bloqueado" al escuchar las palabras del ministro.
Insistido por los periodistas acerca de esta cuestión, López ha defendido que sus palabras se tratan de una "reflexión política". "Yo tengo una discrepancia política con determinada línea política. No ahora, siempre. Llevo años teniendo esa discrepancia política y desde luego lo he hecho desde el máximo respeto personal a un compañero al que conocí, aprecié y quiero y respeto. Le respeté en vida y le sigo respetando. Por lo tanto, profundo respeto personal y también discrepancia política con toda serenidad", insiste.
El ministro ha insistido en que defiende sus ideas "con pasión" pero también "con respeto". "He discrepado desde el máximo respeto personal. Es bueno que no nos perdamos el respeto personal. Es mi opinión", añade. Sobre el cuestionamiento de Pilar Alegría a sus palabras, calificándolas como un "error", López se ha limitado a decir que la exportavoz del Gobierno cuenta con "todo su apoyo". "Estoy convencido de que va a hacer una gran tarea", ha apostillado.
Rechazo a las palabras de López
Fuentes del PSOE de Aragón trasladaron este jueves a laSexta su rechazo a las palabras de López sobre Lambán, recordando que, por mucho que haya habido diferencias con él en el pasado, es un "referente en el PSOE de Aragón" y no se pueden hacer ese tipo de declaraciones.
López defendió la estrategia de situar a ministros como candidatos en las elecciones autonómicas y cuestionó que el PSOE de Aragón, en la etapa en la que estuvo encabezado por Javier Lambán, no se dedicó a hacer "oposición" al presidente 'popular' de Aragón, Jorge Azcón.
