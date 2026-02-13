El emotivo reencuentro de Marisol con su hija Yoselyn tras su terrible detención por parte del ICE: "Me encadenaron. Me dolía el corazón allí"

El contexto El equipo de 'El Objetivo' habla en exclusiva con Marisol, detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, después de ser liberada tras nueve días de arresto. "Pensaba que me iba a quedar allí y lo que iba a pasar con mi hija", reconoce emocionada.

Yoselyn y Marisol se han reunido tras la detención de la madre por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Donald Trump. Después de nueve días, Marisol fue liberada y pudo volver con su hija de 11 años, quien quedó sola y desamparada. 'El Objetivo' capturó el emotivo reencuentro. Ana Pastor habló con Marisol, quien relató su experiencia en Texas, donde estuvo encadenada y escuchó historias de otras madres en situaciones similares. Marisol describió el dolor compartido con una madre que llevaba meses detenida. Ahora, celebra estar nuevamente con Yoselyn tras el difícil episodio.

Yoselyn y Marisol vuelven a estar juntas. Nueve días después de su detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Donald Trump, la madre fue liberada y pudo volver a estar con su hija, de 11 años, que quedó desamparada y sola en su casa. El equipo de 'El Objetivo' pudo hablar con la pequeña después de recibir la llamada de que su madre había sido detenida.

"Mi mamá es la única que me entiende y yo la extraño mucho. Estaba apurada, quería conseguir trabajo rápidamente para conseguir algo de comida porque casi no teníamos dinero. Los niños no están preparados para esto... Algunas mamás como ellas son honradas, son buenas personas", lamentaba.

Nueve días después de aquel terrible episodio, Marisol ha sido liberada. 'El Objetivo' ha podido presenciar en exclusiva el reencuentro de la madre con su hija, una escena llena de emotividad, un abrazo en el que ambas se emocionan después de nueve días eternos.

Ana Pastor ha podido hablar con Marisol, que cuenta que fue llevada "encadenada" a Texas, donde vio a muchas madres que estaban en su situación. "Me dolía el corazón de escuchar a muchas mamitas que estaban solas como yo. Y no tener a nadie que te ayude esos dos o tres meses, encadenadas esperando", recuerda emocionada.

"Había una mamita que llevaba tres meses ahí y su esposo también estaba detenido, con sus hijos aquí (en Minneapolis). Ella estaba llorando, toda flaca... No paraba de llorar y yo también me senté a llorar con ella", reconoce Marisol. Ahora, después de nueve días de sufrir el infierno del ICE, puede celebrar poder estar de nuevo con su hija Yoselyn.

