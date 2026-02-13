Ahora

Exclusiva 'El Objetivo'

El emotivo reencuentro de Marisol con su hija Yoselyn tras su terrible detención por parte del ICE: "Me encadenaron. Me dolía el corazón allí"

El contexto El equipo de 'El Objetivo' habla en exclusiva con Marisol, detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, después de ser liberada tras nueve días de arresto. "Pensaba que me iba a quedar allí y lo que iba a pasar con mi hija", reconoce emocionada.

Marisol y Yoselyn vuelve a estar juntas después de nueve días de infierno del ICE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Yoselyn y Marisol vuelven a estar juntas. Nueve días después de su detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Donald Trump, la madre fue liberada y pudo volver a estar con su hija, de 11 años, que quedó desamparada y sola en su casa. El equipo de 'El Objetivo' pudo hablar con la pequeña después de recibir la llamada de que su madre había sido detenida.

"Mi mamá es la única que me entiende y yo la extraño mucho. Estaba apurada, quería conseguir trabajo rápidamente para conseguir algo de comida porque casi no teníamos dinero. Los niños no están preparados para esto... Algunas mamás como ellas son honradas, son buenas personas", lamentaba.

Nueve días después de aquel terrible episodio, Marisol ha sido liberada. 'El Objetivo' ha podido presenciar en exclusiva el reencuentro de la madre con su hija, una escena llena de emotividad, un abrazo en el que ambas se emocionan después de nueve días eternos.

Ana Pastor ha podido hablar con Marisol, que cuenta que fue llevada "encadenada" a Texas, donde vio a muchas madres que estaban en su situación. "Me dolía el corazón de escuchar a muchas mamitas que estaban solas como yo. Y no tener a nadie que te ayude esos dos o tres meses, encadenadas esperando", recuerda emocionada.

"Había una mamita que llevaba tres meses ahí y su esposo también estaba detenido, con sus hijos aquí (en Minneapolis). Ella estaba llorando, toda flaca... No paraba de llorar y yo también me senté a llorar con ella", reconoce Marisol. Ahora, después de nueve días de sufrir el infierno del ICE, puede celebrar poder estar de nuevo con su hija Yoselyn.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Óscar López intenta suavizar sus palabras sobre Lambán, pero no se disculpa: "Es mi opinión. Le he respetado siempre y le sigo respetando"
  2. El emotivo reencuentro de Marisol con su hija Yoselyn tras su terrible detención por parte del ICE: "Me encadenaron. Me dolía el corazón allí"
  3. El Gobierno trabaja en un plan de vivienda que contempla penalizar en el IRPF a los caseros que suban el alquiler
  4. El agitador ultra Vito Quiles, imputado por difundir la dirección de la casa de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica
  5. Muere una mujer en Barcelona tras caerle parte del techo de una nave industrial en pleno temporal de viento
  6. Declara el secuestrador de una mujer en Murcia: otras tres personas, acusadas de encubrirle durante dos años