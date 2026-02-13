Declara el secuestrador de una mujer en Murcia: otras tres personas, acusadas de encubrirle durante dos años

Pasa a disposición judicial el hombre detenido en Murcia por la Policía Nacional como presunto autor de delitos de violencia de género y detención ilegal

El contexto En un descuido de su captor, la mujer aprovechó y usó una escalera que había en el jardín para saltar la valla. En su testimonio, la mujer afirmó que la ataban a una camilla, que la golpeaban y que, en algunas ocasiones, la encerraban desnuda en un baño sin calefacción.

El detenido por violar y secuestrar a su pareja durante dos años en una casa de huerta en la pedanía murciana de San José de la Vega ha pasado este viernes a disposición judicial.

Junto a él lo hace una vecina, acusada de encubrimiento, informan fuentes de la Policía Nacional, que detallan que otro vecino arrestado y una familiar del acusado, a los que se les atribuye el mismo delito de encubrimiento, han sido puestos en libertad para ser llamados por la justicia más adelante.

El presunto autor de los delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia machista, agresiones sexuales y detención ilegal fue detenido este miércoles en la casa en la que mantenía retenida a la mujer, de 38 años y nacionalidad marroquí, cuya desaparición había denunciado su familia en abril de 2024.

Saltando una valla en un desliz de su secuestrador: así fue la huida de la mujer de 38 años retenida durante dos años en Murcia

La víctima logró escapar del cautiverio con lesiones en distintas partes del cuerpo como consecuencia de los golpes que habría sufrido durante meses. En todo ese tiempo ha sufrido violaciones y torturas de todo tipo hasta que al final ha logrado huir de donde permanecía presa. En un descuido de su captor, la mujer aprovechó y usó una escalera que había en el jardín para saltar la valla. Una vez fuera pudo llegar a un centro sanitario.

Golpeada y encerrada desnuda en un baño

En el lugar se constató que presentaba una brecha en la cabeza, la pérdida de varios dientes, ceguera en un ojo y una gran cantidad de hematomas. En su testimonio, la mujer ha afirmado que la ataban a una camilla, que la golpeaban y que, en algunas ocasiones, la encerraban desnuda en un baño sin calefacción.

El caso se investiga como violencia de género, debido a que el detenido pensaba que mantenía una relación con la víctima. Según 'La Verdad', que hace mención a fuentes cercanas, no existía nada como tal entre ambos.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

