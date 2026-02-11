Ahora

los actos se demuestran mejor en privado

Bronce en los JJOO de invierno pero descalificado en lo romántico-personal: un esquiador noruego confiesa en público una infidelidad tras ganar una medalla

¿Qué ha dicho? "Hace medio año conocí al amor de mi vida y hace tres meses cometí mi mayor error y la engañé. Pero solo tengo ojos para ella", contó el atleta de biatlón Sturla Holm Laegreid en televisión, en directo y delante de todo el mundo justo después de ganar la medalla de bronce.

El esquiador noruego Sturla Holm Laegreid tras ganar a medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de invierno.
El esquiador noruego Sturla Holm Laegreid pensó que el mejor momento para pedirle perdón a su novia por haberle sido infiel era justo cuando acababa de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de invierno. Pero no debió de pensarlo muy bien porque, con su confesión, la ha puesto en el foco sin pedirlo. Lo peor es que dio tantos detalles que, seguramente, esto se va a convertir en un culebrón.

Cuesta abajo, de culo y sin frenos, y no precisamente esquiando, eso se le da bien. En lo romántico-personal, sin embargo, este atleta de biatlón noruego está descalificado. Si no fuera suficiente con ponerle los cuernos a su novia de seis meses y decírselo una semana antes de irse a los juegos de invierno, pensó que la mejor forma de arreglarlo era hacerlo público.

"Hace medio año conocí al amor de mi vida y hace tres meses cometí mi mayor error y la engañé. Pero solo tengo ojos para ella", contó en televisión, en directo y delante de todo el mundo justo después de ganar la medalla de bronce. Con esta declaración la ha puesto en el centro de los debates televisivos y solo ha logrado que su ex tenga que ver cómo sus vergüenzas personales sean noticia internacional.

Además, el romántico empedernido en diferido ha seguido con su película y se ha reafirmado. "Es la decisión que he tomado, contarle al mundo lo que hice y así, a lo mejor, tenga la oportunidad de que ella vea lo que realmente significa para mí", ha dicho.

Aunque si tanto la quería, igual se lo tendría que haber pensado antes. Tras esto, ella le ha respondido: "Es difícil perdonar. Incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo". Los hechos duelen y los actos se demuestran mejor en privado.

