La "ilusión" de Rafa Nadal después del tenis: "Me han invitado varias veces"

El extenista lleva años siendo un apasionado del golf. Ahora, tras su retirada, confirma que no descarta la posibilidad de llegar a competir profesionalmente y que incluso le han "tentado" en ocasiones.

Hace ya más de un año desde que Rafa Nadal abandonó las pistas. Tras una carrera plagada de éxitos que le consolida como mejor tenista español de la historia, el legendario exjugador ahora podría pasarse a otro deporte. No descarta la posibilidad, y ya ha dejado entrever públicamente en varias ocasiones su afición por el golf.

Así es, el mallorquín podría cambiar la raqueta por un set de palos. Confiesa que es un amante del deporte, lo "sigue todas las semanas" y disfruta practicándolo. "Vi jugar a Jon Rahm esta semana en Riad, que hizo un final de vuelta espectacular y casi termina ganando. Me gusta seguirlo en general", explicaba en la presentación de 'Spin&Swing'.

Esta iniciativa benéfica, liderada por Rafa es un nuevo circuito de golf para empresas que recauda fondos para la 'Fundación Rafa Nadal'. Sobre su salto a la profesionalidad, también se pronunció: "Sí que me han tentado de jugar alguna vez; varias veces me han querido dar una invitación y de momento no se han dado las circunstancias".

También recordó un emotivo momento que tuvo la posibilidad de vivir hace años: "Jugué con Severiano Ballesteros y el recuerdo es inolvidable". De esta manera mostraba su respeto y admiración por una de las más grandes leyendas del golf español.

Concluía dejando de nuevo la incógnita en el aire de la posibilidad de verle jugando los 18 hoyos de forma profesional: "En el futuro nunca se sabe, pero tendría que sentir que estoy jugando sin hacer el ridículo y con la ilusión de, al menos, poder competir, aunque sea conmigo mismo".