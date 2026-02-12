Stroll hunde la ilusión de Fernando Alonso con unas explosivas declaraciones sobre Aston Martin

El compañero del asturiano ha explicado que están "a cuatro segundos" del líder y ha señalado una "combinación" de problemas.

Mientras Fernando Alonso completaba más de 7 giros en su debut en los test de pretemporada en el circuito de Sakhir en Barhéin, Lance Stroll, que este miércoles no llegó a los 40 giros, ha lanzado un jarro de agua fría al equipo ante los medios de comunicación.

El canadiense, sin medias tintas, ha asegurado que están a años luz de los equipos de cabeza: "Ahora parece que estamos cuatro segundos detrás del equipo superior, cuatro y medio segundos. Es imposible saber cuánto combustible la gente tiene, pero ahora tenemos que tratar de encontrar cuatro segundos de rendimiento".

"Estamos donde estamos y tenemos los problemas que tenemos", afirma el compañero de Alonso, que ve una "combinación" de problemas.

"El motor, el equilibrio, el agarre. No es una sola cosa, es una combinación", ha señalado, incidiendo posteriormente en la unidad de potencia Honda: "En este momento el motor no reacciona muy bien, eso es seguro".

Es por ello que ve muy lejos la victoria: "Queremos luchar por victorias y no parece que ahora vayamos a hacerlo. ¿Eso quiere decir que no podremos luchar por victorias en el futuro? No, creo que sí podemos".

"¿Has descubierto algún positivo hasta ahora?", le han planteado a Stroll, que ha tirado de sarcasmo: "La decoración es bonita".