'The Race': "Un Aston Martin pesado que se bloquea... y un motor Honda que no tiene potencia"

El medio especializado de la Fórmula 1 analiza todos los problemas que está encontrando Aston Martin en los test de pretemporada de Bahréin.

Aston Martin tiene problemas. Lance Stroll y Fernando Alonso lo han vivido en primera persona al volante del AMR26. No han podido rodar tanto como los rivales y sus tiempos son lentos, muy lentos. A más de cuatro segundos de los Mercedes, Red Bull, McLaren y Ferrari.

El medio 'The Race', especializado en F1, ha hecho un análisis de los problemas que tiene el monoplaza: "Parece propenso a bloquearse tanto adelante como atrás al frenar, rígido, difícil de conducir y con poco agarre en ambos ejes".

La unidad de potencia de Honda está suponiendo un problema grave: "El motor no es potente, el coche es pesado y está lejos de estar optimizado".

Tendrán que mejorar para no estar en la parte trasera de la parrilla en el Gran Premio de Australia: "Lo único que salvará a esta combinación de un comienzo de temporada profundamente decepcionante es que haya muchas oportunidades fáciles de conseguir, como grandes bloques de tiempo de vuelta simplemente solucionando varios problemas rápidamente, pero parece que algunas limitaciones son más inherentes que eso".

Fernando rodó casi 100 vueltas este jueves; Lance Stroll pilota este viernes. Y mantiene los mismos tiempos de Fernando: a más de cuatro segundos de los Mercedes.

La única esperanza de Aston Martin es que sigue siendo pretemporada. Y quedan test por delante. La semana que viene, también en Bahréin, se volverán a celebrar tres jornadas para todos los pilotos. Y se espera ver a Fernando hasta dos días completos.