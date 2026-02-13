La divertida anécdota que confiesa Tsitsipas: "Me emborraché por primera vez con Nadal y Federer"

El griego ha relatado una anécdota totalmente inverosímil en la que cuenta cómo fue la primera vez que bebió alcohol en su vida, nada más y nada menos que acompañado de dos leyendas del deporte mundial.

Stefanos Tsitsipas ha compartido con sus 'fans' recientemente una curiosa anécdota. Ha sido en el podcast 'What's The Call', de Theodroa Petalas, una de sus exnovias, donde el griego ha recordado la primera vez que bebió alcohol y se emborrachó en toda su vida. Atención a los detalles de la confesión porque contaba con unos acompañantes totalmente inverosímiles.

"Me emborraché por primera vez con Rafa (Nadal) y Roger (Federer). Esa fue la primera vez que bebí alcohol en mi vida", explicaba el número 32 del mundo. Así fue, junto a dos auténticas leyendas del tenis vivió Tsisipas esta llamativa anécdota. Ocurrió durante una "Laver Cup" y comentaba que fue el suizo quién le animó.

"No tenía ni idea de qué pedir. Roger me dijo: 'Anda, tienes que tomarte algo', y yo me dije: 'Bueno, si Roger dice que tengo que tomarme algo, tengo que tomarme algo'", relataba cómicamente el griego. Luego, aprovechaba para describir a ambos tenistas en su faceta más personal: "Rafa es un poco introvertido. Roger es un tipo muy seguro de sí mismo. Se acercará a ti, te hablará y te hará preguntas tontas. Es un niño, en el buen sentido. Me gusta que sea así".

Más tarde, otro gran nombre del circuito aparecería en escena para "acabar bailando y cantando sobre las mesas", junto al griego. Se trata de Dominic Thiem, el ahora extenista austríaco, que ya comentó esta anécdota en su día declarando que "le acercó a sus héroes". Ahora, Tsitsipas se centra en levantar el negativo inicio de año que está teniendo, incapaz de llegar a fases finales de ninguno de los tres torneos que ha disputado en 2026.