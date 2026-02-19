El pesimista discurso de Leclerc sobre los adelantamientos en la nueva F1: "Lo he intentado..."

Al piloto de Ferrari no le convence el nuevo reglamento y aunque "los test han ido bien", afirma que el estilo de pilotaje de los nuevos monoplazas supone un problema para la Fórmula 1.

Ferrari está siendo uno de los equipos de la parrilla que mejores sensaciones está dejando en los test oficiales de la Fórmula 1. Tras un año para olvidar, Charles Leclerc y Lewis Hamilton afrontan un 2026 plagado de cambios tras el nuevo reglamento que estrenará la competición.

El SF-26 está dejando buenas sensaciones. Hace unos meses, el 'team principal' de Maranello, Fred Vasseur, confirmaba que llevan desarrollándolo desde abril. Aunque la nueva normativa que inicia una era en el 'Gran Circo' no agrada a muchos pilotos. Uno de ellos es Leclerc, que se ha pronunciado respecto a los nuevos monoplazas en la rueda de prensa después del penúltimo día en Bahréin.

"No es fácil adelantar. Lo he intentado varias veces durante los test y no es nada fácil, sin duda será un reto", explicaba en la rueda de prensa oficial de la Fórmula 1. Además de esto, comentaba su percepción sobre el rendimiento de Ferrari este 2026: "Creo que aún es pronto, todo el mundo está escondiendo cosas y diciendo que el resto es más rápido. No estoy seguro de en qué lugar estamos nosotros pero los test han ido relativamente bien. Siento que hemos tenido una buena preparación".

Aunque el monegasco es precavido respecto a Australia, el primer Gran Premio del calendario para el que quedan apenas dos semanas: "Para ver el rendimiento tendremos que esperar a la primera clasificación". Unas sensaciones positivas para Leclerc que, aunque tiene sus dudas con el nuevo reglamento, se muestra optimista para esta temporada: "Estamos en el lado bueno, estoy feliz".