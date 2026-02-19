La queja de Sebastian Vettel sobre la nueva F1: "Los pilotos no quieren pulsar botones"

El cuatro veces campeón de la Fórmula 1 cree que se está perdiendo la esencia de la competición: "Lo que quieren los pilotos es conducir rápido".

Cree que va en contra de los pilotos

Esta nueva Fórmula 1 no convence, en general, a los pilotos. Max Verstappen ha sido el más contundente en su opinión, diciendo que es una especie de Fórmula E. También el cuatro veces campeón Sebastian Vettel, ya retirado, ha apuntado que esto no es lo que quieren los pilotos.

En 'Speedweek', el de Ferrari y de Red Bull ha analizado las nuevas normas: "Creo que tenemos que esperar un poco más. Es cierto que algunos equipos han tenido una época más tranquila últimamente, y otros han estado sometidos a mucha presión. Ahora mismo es todo un poco excesivo con los nuevos motores".

No le gustan los cambios: "Básicamente, un piloto quiere conducir rápido, no pulsar botones y estar en diferentes modos. Las reuniones que tienen los pilotos pueden marcar la diferencia

Cree que la F1 se está excediendo: "No creo que todo sea perfecto. Tenemos que esperar un poco; ahora mismo están pasando muchas cosas. La pregunta general es: ¿cuál es el ADN fundamental? Los pilotos están en lo cierto: es la cima del automovilismo y tengo que dominarlo".

"Luego hay factores adicionales que también requieren que uses la cabeza. La pregunta es: ¿en qué momento se vuelve demasiado?", concluye el expiloto.

Los pilotos se están convirtiendo en gestores de energía. Ya no pueden pilotar a tope. Y eso no gusta en el paddock. Tampoco los grandes campeones de la competición lo aprueban.