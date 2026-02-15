El 'dardo' de Fernando Alonso a Honda tras las sensaciones negativas en Baréin: "El motor..."

El piloto de Aston Martin revela que la unidad de potencia de la marca japonesa no está dando resultados. El AMR26 no ha sido lo que se esperaba en Baréin y Fernando señala directamente el diseño de Koji Watanabe.

Los test de Baréin están haciendo saltar todas las alarmas en Aston Martin. El coche de Fernando Alonso plantea muchas dudas a pocas semanas del inicio de la Fórmula 1. La gran ilusión puesta en el coche de Adrian Newey se ha desvanecido después de las malas sensaciones trasladas por Fernando y Lance Stroll. Sobre esto ha hablado el piloto asturiano de cara al trabajo a realizar en los próximos días.

El motor Honda es una de las grandes novedades del AMR26. Una unidad de potencia completamente nueva que busca exprimir al máximo el nuevo reglamento que estrena la competición. Sin embargo, no ha terminado de ser tan satisfactorio como se esperaba en estas primeras pruebas. El motor de Koji Watanabe sería "donde más atrás está" Aston Martin, en palabras de Fernando para 'Canal+'.

El bicampeón de F1 era muy autocrítico tras las primeras sensaciones en Baréin: "Tenemos que aceptar que estamos atrás". Sin embargo, Alonso afirma que "aún queda mucho tiempo" para solucionar los problemas del coche. Pero los cuatro segundos de déficit que han tenido tanto en estas pruebas como en las de Barcelona son uno de los resultados que más preocupan al español.

"Esperemos que sea mucho menos que eso", expresaba el piloto, con ciertas dudas sobre la capacidad de solucionar a tiempo todos los problemas del AMR26. Tanto en Silverstone como en Honda, ya trabajarían a pleno rendimiento para garantizar a Fernando y, a su compañero Lance Stroll, el coche más competitivo posible, aunque Alonso, no parece del todo convencido con el proyecto y, una vez más, se muestra decepcionado con Honda.