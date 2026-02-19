"Necesitamos más potencia en el motor"
Salvaje crítica del compañero de Fernando Alonso a Honda
Lance Stroll no se ha andando con medias tintas a la hora de afirmar que el gran problema de rendimiento recae en la unidad de potencia.
Apenas unos días después de afirmar que Aston Martin está "a cuatro segundos" y tras haber sido el equipo con menos vueltas completadas en los test de Bahréin, Lance Stroll ha sacado carácter en rueda de prensa.
Antes de que el AMR26 de Fernando Alonso dijera basta por un aparente problema en la unidad de potencia, el piloto canadiense ha señalado directamente a Honda.
"Necesitamos más potencia en el motor. Simplemente nos faltaba potencia, y por supuesto también necesitamos mejorar el coche; así que es una combinación de todo", ha explicado ante los medios de comunicación.
Cuando al hijo del propietario de la escudería de Silverstone, Lawrence Stroll, le han preguntado cuándo se resolverán estos problemas, Lance se ha limitado a afirmar que en Australia no veremos ningún milagro.
"Nuestros problemas no se resolverán hasta Melbourne, pero tenemos una larga temporada de 24 carreras por delante", ha añadido. Primer toque de atención muy serio a Honda.