Rufián aboga por el pragmatismo en la izquierda para lograr más escaños: así habría sido el reparto en las elecciones de 2023

Las cifras Si Sumar y ERC hubiesen ido juntos habrían logrado un escaño más por Barcelona, que le habrían quitado al PSC.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, propone que la izquierda española adopte un enfoque pragmático en las elecciones, sugiriendo que se reduzca el número de partidos que compiten para maximizar los escaños. Su idea es que solo se presenten aquellos con mayores posibilidades de éxito, lo que requeriría un "acto de generosidad inédito". Según Joan Botella, esto implicaría un acuerdo entre partidos a la izquierda del PSOE para formar listas únicas, algo viable en regiones con partidos nacionalistas. Los resultados de 2023 respaldan esta estrategia, pero el principal obstáculo es Podemos, que insiste en competir de manera independiente.

Un día después de la charla entre Gabriel Rufián y Emilio Delgado, los partidos se encuentran analizando la idea que lanzó el portavoz de ERC. En lugar de proponer la creación de un nuevo partido o una plataforma, Rufián pidió a la izquierda pragmatismo electoral para ganar más escaños. Es decir: reducir el número de partidos que se presenten a los próximos comicios.

"La izquierda necesita ciencia, método y orden. ¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas compitan para lo mismo?", preguntó. Su fórmula busca sacar el máximo de escaños en cada provincia, lo que exigiría también "un acto de generosidad inédito", ya que la idea es que se presente únicamente quien tenga más posibilidades.

"Los partidos que no puedan ser los primeros cederían su prioridad", ha explicado a laSexta Joan Botella, Catedrático de Ciencias Políticas de la UAB.

Esto implicaría un acuerdo entre los sectores a la izquierda del PSOE para formar una lista única. Un planteamiento que, según los expertos, podría funcionar en territorios con partidos nacionalistas. Como ha afirmado Botella, "a la izquierda del PSOE hay menos frontera entre partidos de izquierda y partidos nacionalistas".

Los tres sectores de la izquierda a unir serían Sumar, grupos nacionalistas y Podemos

El reparto en 2023

En este sentido, los resultados electorales de 2023 darían la razón a Rufián. Atendiendo a esos datos, si Sumar y Esquerra se hubiesen presentado juntos, habrían logrado un diputado más por Barcelona, que le habrían quitado al PSC. Asimismo, en Gipuzkoa, Bildu y Sumar juntos habrían conseguido otro escaño, restándolo a PNV.

El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid, Lluís Orriols, ha afirmado que "la izquierda en España ahora está fragmentada" por lo que "o se coordina ella, o serán los votantes los que les obliguen a coordinarse, haciendo que algunos desaparezcan".

El gran escollo de todo este plan es Podemos, al que Rufián se refirió como el "elefante en la habitación". Aseguró que "les quiero en todo esto", pero de momento la formación morada insiste en ir sola y algunos expertos consideran que podría ser un pulso con el objetivo de subir el precio de las negociaciones.

