El consejo de Pedrerol a Flick después de la derrota del Barça: "Sería bueno que también resetease..."

El presentador de 'El Chiringuito' inició el programa analizando los dos días libres que el entrenador del Barça les dio a sus jugadores.

El FC Barcelona cayó derrotado en Girona y cede el liderato al Real Madrid. Y después del partido el entrenador, Hansi Flick, decidió dar dos días libres a sus futbolistas. Algo a lo que Josep Pedrerol reaccionó nada más empezar 'El Chiringuito'.

"Flick dará dos días de descanso tras la derrota ante el Girona. Dice que lo hace para que sus futbolistas reseteen. Sería bueno que también resetease el propio Flick", dijo Pedrerol.

El Barça vuelve a la competición el próximo domingo en el Camp Nou contra el Levante.