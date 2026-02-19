El cambio de Ferrari que ha convencido a Lewis Hamilton: "Este coche lleva mi ADN"

El piloto inglés cree que está en uno de los mejores momentos de toda su carrera: "Después de reorganizar cosas dentro de mi equipo...".

Un debut difícil el de Lewis Hamilton en Ferrari. Toda una temporada lejos de los podios y las victorias. Y por supuesto lejos del título. Pero eso podría cambiar con la nueva normativa de la Fórmula 1 para este 2026. Sobre todo porque él cree que está en uno de los mejores momentos de toda su carrera.

En la rueda de prensa de los test de Bahréin, Lewis ha dejado claro que ha olvidado el año pasado: "Siempre intento afrontar la temporada con confianza, pero, por supuesto, te enfrentas a todo tipo de retos diferentes por el camino. Obviamente, he pasado por muchas cosas y, para mí, todo lo que ocurrió el año pasado ya ha quedado atrás".

"He dedicado mucho tiempo a reconstruirme durante este invierno, a reenfocarme y a poner mi cuerpo y mi mente en un lugar mucho mejor", dice el siete veces campeón de la Fórmula 1.

Se siente fresco, con ganas y ambición con este nuevo Ferrari. El motivo es que él ha podido opinar sobre el desarrollo.

"En cuanto al coche, creo que hemos empezado bastante bien hasta ahora. Es un momento emocionante con la nueva generación de coches, porque todo es nuevo y todos estamos intentando averiguar cómo funciona sobre la marcha. El año pasado estábamos atados a un coche que, en última instancia, yo heredé. Este es un coche en cuyo desarrollo he podido participar en el simulador, por lo que tiene un poco de mi ADN. Sin duda, me siento más conectado con este", explica el piloto inglés.

La confianza en el trabajo de Maranello es total: "Mi confianza en el equipo sigue siendo la misma: creo al 100% en lo que son capaces de hacer. Por eso me uní al equipo. Sabía que no iba a ser algo inmediato y que no íbamos a tener éxito de la noche a la mañana. Firmé un contrato más largo porque sabía que, en la mayoría de los casos, se trata de un proceso".

Ferrari es uno de los candidatos. Parece que la parte alta de la tabla puede estar muy apretada con Mercedes, Red Bull, McLaren y el equipo italiano.