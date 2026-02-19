Ahora

"¿Cuánto tiempo has parado el reloj?"

Carlos Alcaraz estalla como nunca en pleno partido: "Las normas de la ATP son una mierda"

El número 1 del mundo, en los cuartos de final de Doha ante Khachanov, ha tenido una fuerte discusión con la juez de silla tras recibir 'warning'.

Carlos Alcaraz estalla como nunca en pleno partidoCarlos Alcaraz estalla como nunca en pleno partidoRedes

En el primer set de los cuartos de final del ATP 500 de Doha que ha enfrentado a Carlos Alcaraz y Karen Khachanov se ha vivido un momento prácticamente inédito en la carrera del murciano.

Con 4-4 en el marcador y poco después de salvar una bola de break, el número 1 del mundo ha recibido un 'warning' por demorarse a la hora de sacar.

Carlitos se fue directo a discutir con la juez de silla, la croata Marija Cicak, explicando que fue a celebrar con el público su punto y que no le dio tiempo a ir a por la toalla en esos 25 segundos estipulados en el reglamento.

Finalizado el juego, con 5-4 a favor de Alcaraz, el español volvió a debatir con la juez de silla.

"¿Cuánto tiempo has parado el reloj? No se me permite ir a la toalla. ¿Qué tengo que hacer la próxima vez? Es siempre lo mismo, súper injusto. Las reglas ATP son una mierda", le dijo a la 'umpire'.

