Ferrari sorprende en los test de Bahréin con un alerón trasero giratorio

El coche de Lewis Hamilton ha saltado a la pista con un alerón trasero giratorio que hasta ahora Ferrari no había mostrado.

Cuando llega un nuevo reglamento a la Fórmula 1, los equipos más atrevidos ponen sobre la pista novedades sorprendentes. Lo hizo Mercedes en el pasado y ahora le ha tocado al equipo Ferrari. En esta jornada de jueves en los test de Bahréin, Lewis Hamilton ha puesto en marcha un nuevo alerón trasero.

En la recta, al abrir el DRS trasero, el alerón no sólo se abre sino que gira a 180º.

El nuevo reglamento da libertad en este sentido. Los equipos pueden elegir el sistema de apertura del alerón. Y desde Maranello han probado este nuevo sistema que ayudaría a que el coche dejara pasar más el aire.

Un sistema absolutamente novedoso que ningún otro equipo ha colocado en su coche.

Ferrari, tanto con Charles Leclerc como con Lewis Hamilton, está en la parte alta de la tabla. Compartirá lucha con los Mercedes, los Red Bull y los McLaren.

Pero todavía es pronto. No será hasta Australia cuando se pueda sacar una conclusión definitiva sobre la parrilla. ¿Pondrá Ferrari en marcha este nuevo sistema de giro en el alerón trasero?

