Leclerc no se cree a Mercedes: "Están ocultando muchísimo..."

El piloto de Ferrari está convencido de que los Mercedes tienen mucho potencial por sacar y lo guardarán hasta Australia.

Nadie se pone de acuerdo sobre el orden de parrilla que se verá en la Fórmula 1 dentro de dos semanas, en el Gran Premio de Australia. Red Bull parece ser la sorpresa con ese nuevo motor Ford... pero a Mercedes le acusan de esconderse. Y es que aunque George Russell y Kimi Antonelli estén siempre en las posiciones altas, podrían tener más en el coche.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, no se cree a las flechas de plata. Está convencido de que su potencial es mucho mayor. Así lo expresa en 'Motorsport' en plena segunda semana de test de Bahréin.

"Creo que Red Bull ha demostrado un poco más que Mercedes y han estado muy impresionantes, pero también que Mercedes está ocultando muchísimo, y solo el tiempo dirá cuánto han estado ocultando", dice el piloto monegasco.

Esta nueva F1 será un cambio radical para la manera de trabajar de los pilotos: "Si el año pasado solo había dos o tres cosas con las que podías jugar en el coche para ocultar tu potencial, ahora quizá sean 10 o 15, porque con este nuevo sistema hay muchas maneras de ocultar tu rendimiento, más que en años anteriores. Así que, en cuanto al rendimiento en sí, es muy difícil saberlo".

Por lo tanto, no se atreve a pronosticar cuál es el orden de parrilla. Ve a Mercedes muy "escondidos".

Sobre Ferrari, es cauto pero optimista: "En cuanto a fiabilidad, nos vemos bien, y eso es verdad y positivo. Pero, al final, el rendimiento es, tanto como la fiabilidad, algo muy importante en lo que debemos destacar, y no sabemos dónde estamos por ahora".

En dos semanas, la hora de la verdad. Ferrari parece estar en la pelea. Hace casi dos décadas que no celebran un mundial de pilotos. Demasiado para la escudería más laureada de la Fórmula 1.