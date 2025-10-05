Duro 'ataque' Alonso a la FIA y Hamilton: "Lewis siempre tiene un poco de tolerancia"

El piloto español de Aston Martin no ha dudado en dar su opinión respecto a la 'jugada' de Lewis Hamilton tras quedarse sin frenos en el GP de Singapur.

El final del Gran Premio de Singapur ha estado cargado de tensión. Ya no solo por la batalla entre Verstappen y Norris o por la lucha de Antonelli con los Ferrari. Fernando Alonso se ha visto envuelto sin comerlo ni beberlo en la acción polémica de la carrera.

A falta de dos vueltas para el final, el piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, se quedó sin frenos. Empezó a perder muchísimo tiempo, saltándose las curvas y saltándose los límites de pista. Esto hizo que Alonso se quedara a menos de un segundo de superarle, algo no muy ético por parte del británico.

"Acabé a una décima de él, así que da un poco de rabia. Creo que está siendo investigado, porque cuando no tienes frenos tampoco es que puedas saltarte la pista, todos tenemos que hacerla con o sin frenos. Él siempre tiene un poco de "tolerancia", aunque ojalá sea un poco menos", señaló Alonso.

Lewis Hamilton ha sido llamado a comisarios por lo ocurrido, siendo ya investigado, por lo que es probable que acabe siendo sancionado y Alonso gane una posición más, ascendiendo hasta la 7ª plaza.

Veremos qué acaba decidiendo la FIA respecto a este incidente y si acaban sancionando o no a un Lewis Hamilton que ha tenido un fin de semana para acabar olvidando.