DIRECTO | Carreteras cortadas por la nieve y última hora de la DGT

DGT - 13 carreteras en nivel verde por nieve De las vías afectadas por la nieve hoy en España, la mayoría están en nivel rojo (🔴), situación que prohíbe a los camiones circular y obliga a los turismos a hacerlo con cadenas o neumáticos especiales de nieve. El nivel verde (🟢) indica que la nieve está empezando a caer sobre la calzada: en estos casos, está prohibido circular a más de 100 kilómetros por hora en autovías y autopistas y a más de 80 km/h en el resto de vías. Los camiones sólo pueden circular por el carril derecho y no pueden adelantar a otros vehículos. Aquí se recomienda evitar los puertos de montaña y extremar la precaución. Estas son las carreteras en nivel verde ahora mismo: 🟢AP-66 El Reúndu (Asturias)

🟢A-67 Reinosa (Cantabria)

🟢N-611 Hormiguera (Cantabria)

🟢N-234 Sarracín (Burgos)

🟢N-623 Villamediana de San Román (Burgos)

🟢 AP-66 Fresno del Camino (León)

🟢CL-626 La Espina (León)

🟢A-67 Camesa de Valdivia (Palencia)

🟢CL-615 Guardo (Palencia)

🟢CL-626 Corvio (Palencia)

🟢N-111 Almarza (Soria)

🟢N-121b Arribiltoa (Navarra)

DGT - 40 carreteras en nivel rojo por nieve Es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de nieve un total de 40 vías, afectadas por la nieve y en alerta roja (🔴). En estos casos, los vehículos articulados, los camiones y los autobuses tienen prohibido circular, y los turismos sólo pueden circular con cadenas o neumáticos especiales de invierno, y siempre a 30 km/h como máximo. Si un turismo que se está desplazando se topa con algún vehículo inmovilizado, se recomienda no rebasarlo si no se tiene la seguridad de que va a poder continuar con su trayecto. Estas son las 40 vías afectadas y en nivel rojo a esta hora de la mañana: N-630 Puerto de Pajares (Asturias)

AS-12 Acebo (Asturias)

AS-14 La Reigada (Asturias)

AS-15 Trabáu (Asturias)

AS-29 Folgueiras de Aviouga (Asturias)

AS-112 Puerto de San Isidro (Asturias)

AS-117 Tarna (Asturias)

AS-212 Llanelo (Asturias)

AS-213 Puerto Leitariegos (Asturias)

AS-227 Puerto de Somiedo (Asturias)

AS-228 Puerto de Ventana (Asturias)

AS-265 Samartín (Asturias)

N-621 Vejo (Cantabria)

CA-183 Abiada (Cantabria)

CA-631 Pandillo (Cantabria)

CA-633 San Pedro del Romeral (Cantabria)

BU-570, BU-571 y BU-572 Espinosa de los Monteros (Burgos)

CL-629 El Almiñe (Burgos)

N-621 Llánaves de la Reina (León)

N-625 Riaño (León)

N-630 Arbás del Puerto (León)

CL-635 La Uña (León)

LE-215 Las Portillas (León)

CL-627 Piedrasluengas (Palencia)

NA-138 Olaberri (Navarra)

NA-1740 Quinto Real (Navarra)

NA-2000 Izaba (Navarra)

NA-2012 Otsagabia (Navarra)

A-136 Lanuza (Huesca)

A-138 Chisagüés (Huesca)

N-330a y N-330b Candanchú (Huesca)

A-2606 Panticosa (Huesca)

A-2617 Cerler (Huesca)

C-13 Llavorsí (Lleida)

C-28 Vielha (Lleida)

C-142b Naut Aran (Lleida)

C-147 Esterri d’Àneu (Lleida)

L-501 Vall de Boí (Lleida)

L-504 Lladorre (Lleida)

Las 5 carreteras cortadas en España a causa de la nieve De las vías afectadas por la nieve, un total de cinco están declaradas como intransitables por la DGT. Estas cinco están, a las 10:30h de la mañana, calificadas con un nivel negro de aviso por nieve. Cuando la nieve no sólo cubre la calzada sino que además, tiene un espesor considerable, se alcanza el nivel negro de dificultad. En estos casos, está terminantemente prohibida la circulación, ante el riesgo de quedarse inmovilizado. Cuando un vehículo se quede bloqueado, es recomendable encender la calefacción y no abandonar el vehículo si no existe un lugar donde refugiarse cerca. Si se permanece mucho tiempo dentro del vehículo, también es recomendable ventilar el habitáculo periódicamente para renovar el aire. En este caso, habrá que esperar a que los quitanieves puedan hacer su trabajo y liberen la calzada. Para no obstaculizarlos, lo más recomendable es aparcar lo más orillado posible, de manera que pueda circular sin problema. Estas carreteras son: ⚫️ AS-Oubachu (Asturias)

⚫️CA-280 Saja (Cantabria)

⚫️CA-643 Valdicio (Cantabria)

⚫️NA-137 Izaba (Navarra)

