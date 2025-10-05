El esperpéntico fallo de Aston Martin que arruinó la carrera de Alonso en Singapur

La escudería erró a la hora de parar al asturiano y provocó que Fernando perdiera muchísimo tiempo. Pasó de ser octavo a ser decimoquinto.

Fernando Alonso se despidió de sus opciones de firmar un buen resultado después de un error terrorífico de Aston Martin a la hora de parar al asturiano. El inicio de carrera había sido muy bueno por parte de Alonso después ponerse octavo y ganar con dos posiciones en las primeras vueltas.

El bicampeón se asentó en esa preciada octava posición. A priori, buen resultado y buenos puntos pero Aston Martin volvió a fallar a su piloto. En la primera parada de la carrera para Fernando, la rueda derecha del monoplaza se quedó atascada a la hora de cambiarla provocando una pérdida de tiempo casi definitiva para el español.

Entró en 'boxes' siendo sexto y salió siendo decimoquinto. Una pérdida de nueve posiciones que disipó las aspiraciones de Fernando en Marina Bay. Aún así, el ovetense no se rindió y firmó un adelantamiento increíble vueltas después del error de Aston.

Una vez más, la escudería comete un error que condena a Alonso. No es la primera vez que Aston no está a la altura de las aspiraciones de Fernando. Una nueva mala actuación del equipo británico merma la posible consecución de un Alonso que se mostró bastante desesperado por radio.